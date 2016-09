Zoveel water moet je drinken tijdens het sporten

Door: ND

12/09/16 - 13u00 Bron: Men's Health

Wie sport moet veel drinken, zo klinkt het advies altijd. Maar wat is 'veel' en hoe vermijd je dat het water van links naar rechts in je maag klotst tijdens het bewegen? Met deze tips drink je precies voldoende water voor en tijdens een sportsessie.

Wie sport en dus veel zweet, verliest vocht, waardoor het extra belangrijk is om die vochtreserves opnieuw aan te vullen. Er is geen universele, gouden regel voor iedereen, aangezien veel afhangt van je gewicht, hoeveel je zweet en welke inspanning je doet. Wel zijn er deze tips die iedereen kan gebruiken.



- Drink voor je gaat sporten minstens 15 minuten voor de inspanning, om op voorhand te hydrateren.



- Probeer om tijdens het sporten elke 15 à 20 minuten zo'n 200 à 300 milliliter te drinken.



- Neem kleine, voorzichtige slokjes. Je drinkt beter een paar keer een klein beetje, dan in één keer veel grote slokken.



- Controleer of je voldoende gehydrateerd bent door naar de kleur van je urine te kijken. Hoe lichter die is, hoe beter je gehydrateerd bent. Neigt de kleur eerder naar donkergeel, dan is het tijd om wat extra te drinken.