Jessica Alba verklapt haar fitnessroutine

Twee dochters, een leven als actrice én een eigen make-uplijn. Jessica Alba is een bezig bijtje. Hoe ze er dan toch in slaagt om er zo slank en monter uit te zien? Dat verklapt ze in het onderstaande artikel.

Sommige sterren staan elke ochtend in de fitness, maar Jessica is er niet een van. "Als ik vier keer gesport heb, vind ik het een geslaagde week. Maar in realiteit is het eerder twee à drie keer, omdat dat het enige is waar ik tijd voor heb. Ik moet nu al slaap opgeven om aan dat aantal te komen."



Alba raadt iedereen aan om zich daar niet schuldig over te voelen. "De voordelen van sport zijn sowieso eerder mentaal dan fysiek bij mij. Ik voel me gelukkiger en productiever." Als ze aan haar lijn wil werken, doet ze dat op voedingsvlak. "In dat geval mijdt ik gluten, zuivel, gefrituurd en bewerkt voedsel. Ik probeer weinig suiker en koolhydraten te eten, maar veel proteïnen en groenten."



Er is echter altijd ruimte voor wat genot. "Ik ben verzot op popcorn, en heb daarnet met de meisjes op kantoor nog een hele emmer gegeten. En aardbeientaart, daar ben ik echt verzot op." Alles met mate, is dan ook haar boodschap. "En wees trots op je lichaam, en apprecieer wat het voor je kan doen."