Waarom studenten zo veel bijkomen (en hoe je dat vermijdt)

De 'Freshman Five' noemen ze het in Amerika: tijdens je jaren aan de hogeschool of universiteit kom je vaak enkele kilo's bij. Dat heeft veel te maken met fastfood en drankjes-tijdens-het-uitgaan, maar ook gewoon met je academische inspanningen. Maar niet getreurd: volgens recent onderzoek valt het te vermijden met een kleine inspanning.

Natuurlijk zijn studenten niet altijd de meest gezonde koks, maar naast vet- en suikerrijke voeding eten we ook gewoon grotere porties tijdens de hogere studies. En dat heeft alles met je mentale activiteiten te maken: een druk brein betekent een hongerig lichaam. Wetenschappers vermoeden dat zware lessen of lange studeersessies, waarbij je hersenen langdurig aan het werk zijn, effectief energie uit je brein halen. Je grijze massa is echter niet ontworpen om veel energie op te slaan, waardoor we letterlijk honger krijgen van al dat nadenken. En wie honger heeft, heeft meer kans om te overeten.



Gelukkig vonden wetenschappers aan de universiteit van Alabama nu een manier om dit mechanisme te stoppen. Het antwoord is vrij simpel: sport. Niet alleen helpt lichaamsbeweging om af te vallen, maar het helpt je ook voorkomen dat je te veel eet na een zwaar examen.



Korte inspanning

Je spieren kort en hevig aan het werk zetten jaagt immers suiker en lactaat door je bloedbaan. En laat dat net de twee stoffen zijn die je brein als energie verbrandt. Met andere woorden: wie na het studeren even stevig sport, zal zijn brein opnieuw voeden en zijn cravings verminderen.



En dan hoef je echt niet lang te sporten. In het onderzoek kreeg een groep studenten de opdracht om 15 minuutjes aan intervaltraining te doen na een studeersessie. Dat kwartier was al genoeg om daarna 200 kcal minder te eten dan studenten die niet gesport hadden na het studeren.



De onderzoekers hopen nu dat verder onderzoek uitwijst welke sporten het beste zijn om je brein te voeden. "We hebben enkel naar hardlopen gekeken, maar we vermoeden dat eender welke sport waarvan je gaat zweten hetzefde effect heeft." Goed zo! En stuur die student nu maar een blokje om voor het eten.