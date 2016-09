Dit is hoe lang die zonnebril eigenlijk maar meegaat

© Thinkstock.

Iedereen weet dat een goede zonnebril cruciaal is om je ogen te beschermen tegen de zon. Maar een goede aankoop garandeert je geen levenslange bescherming, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit is hoe lang die zonnebril eigenlijk meegaat.

In deze zonnige tijden staat die zonnebril bijna permanent op ons hoofd: als het niet op onze neus is, dan wel in ons haar. En dat betekent dat de bril voortdurend blootgesteld wordt aan de zon. Geen probleem, zou je denken, daar is dat ding immers voor gemaakt. Maar ook op zonnebrillen zou wel eens een houdbaarheidsdatum kunnen staan.



Recent onderzoek aan de universiteit van São Paulo (Brazilië) wees uit dat de UV-bescherming van de brillen wel eens achteruit kan gaan naarmate de bril blootgesteld wordt aan de schadelijke UV-stralen van de zon. Met andere woorden: de bril biedt na verloop van tijd steeds minder bescherming.



Oogproblemen

De wetenschappers noemen de resultaten erg voorlopig en plannen verder en diepgaander onderzoek, maar noemen de bevindingen toch al opmerkelijk. "Dit zou de hele industrie op zijn kop kunnen zetten", aldus prof. Liliane Ventura. Als de UV-bescherming van de bril afneemt, zijn onze ogen steeds vatbaarder voor cataract, schade aan het netvlies, minder goed zicht en andere oogproblemen.



Hoe snel de UV-bescherming zou afnemen, is niet geweten. Daarom raadt Ventura aan om je voorzorgen te nemen. "Koop sowieso al een bril waar 'UV400' opstaat, dan ben je al zeker van een optimale bescherming in het begin." De prijs of de kleur van de glazen maakt daarbij weinig uit. "Koop ze ook niet van plaatsen waar de brillen al in de zon tentoon gespreid worden, zoals een kraampje aan het strand." Verder raadt ze aan om je bril om de paar jaar te vervangen. "Afhankelijk van hoe vaak je ze draagt. Maar heb je ze regelmatig op je hoofd, zou ik toch om de twee jaar uitkijken naar een nieuwe."