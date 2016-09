Wat je als jogger moet doen voor een rood verkeerslicht

Door: ND

Plan jij je loopsessies ook eerder door de straten dan in een bos of park? Dan heb je ongetwijfeld al voor het verkeerslicht-dilemma gestaan. Moet je ter plaatse blijven trippelen als het licht op rood springt (zo onnozel), mag je even stoppen (zo vervelend) of verander je de route? Bewegingswetenschappers lossen de vraag op.

Het spijt ons, dames en heren, maar er zit niks anders op dan toch even onnozel ter plaatse te blijven joggen. "Ter plaatse blijven lopen is zonder twijfel de beste optie," zegt bewegingswetenschapper Michele Olson van University Montgomery. "Het ziet er een beetje belachelijk uit, maar je houdt op die manier je hartslag hoog en het zuurstofrijke bloed stroomt naar je benen en je buik. Eens het licht op groen springt, is je lichaam klaar om te blijven bewegen. En trouwens: je verbrandt ongeveer 8 calorieën per minuut als je ter plaatste jogt." Lees ook Belgen gaan niet sporten als ze te veel huishoudelijke taken hebben

