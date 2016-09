Tandpasta blijkt niet te helpen tegen tandplak

Hanneke van Houwelingen

9/09/16 - Bron: AD.nl

© ANP.

Tandpasta helpt niet tegen tandplak. Dat concluderen onderzoekers van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (Acta) in Amsterdam.

Uit het onderzoek blijkt dat er amper verschil is tussen poetsen mét of zonder tandpasta. Wanneer het gebit wordt gepoetst met tandpasta, wordt gemiddeld 49 procent van de tandplak verwijderd. Zonder tandpasta is dit 50 procent.



De onderzoekers van Acta hebben tien eerder gepubliceerde onderzoeken over het effect van tandenpoetsen naast elkaar gelegd en geanalyseerd. "Tot nu toe werd gedacht dat tandpasta hét verschil maakte. Dat blijkt niet zo te zijn", aldus Kune Burgers van Tandarts.nl.



Toch is het gebruik van tandpasta sterk aan te raden, stellen de onderzoekers. De fluoride in het witte goedje maakt het glazuur van de tanden sterker, waardoor het gaatjes voorkomt. "Bovendien zorgt tandpasta voor een frisse adem."