Waarom Apple de regels over gezondheidsapps verstrengt

Door: redactie

7/09/16 - 17u00 Bron: Shape

© thinkstock.

Een calorie-applicatie die ons voedingspatroon bijhoudt, een app die onze hartslag in de gaten houdt en een scanner die rare vlekjes op je armen analyseert. Anno 2016 is onze smartphone een persoonlijke gezondheidscoach geworden, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Daarom verstrengt Apple de regels over gezondheidsapps.

Het is natuurlijk een geweldige evolutie dat je veel gezondheidsinformatie met een paar klikken terugvindt op je smartphone. Vaak handig, maar een app of dokter Google raadplegen is niet voor elk kwaaltje verstandig. Zo werden dit jaar de ontwikkelaars van twee apps die zouden scannen op melanomen gesanctioneerd, omdat de technologie onnauwkeurig bleek na uitgebreid testen. Een app vervangt dan ook geen doktersbezoek, maar toch grijpen veel mensen eerst daar naar terug. Gevaarlijk, zo vindt Apple, die daarom striktere richtlijnen heeft vastgelegd over wat ontwikkelaars in hun gezondheidsapps mogen stoppen. Lees ook Waarom je toch maar moet opletten met fitnessapps

Dit hebben de 5 gezondste diëten ter wereld gemeen

'Rookmeldertest' spoort kanker op, nieuw medicijn doet kanker wegsmelten