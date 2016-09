'Rookmeldertest' spoort kanker op, nieuw medicijn doet kanker wegsmelten

Bewerkt door: LB

7/09/16 - 12u14 Bron: The Independent

© thinkstock.

Een nieuw medicijn dat "kanker doet wegsmelten" is in de VS goedgekeurd. Venetoclax werd in Australië ontwikkeld om chronische lymfatische leukemie te bestrijden. Het medicijn had tijdens klinische tests in 80 procent van de gevallen positieve resultaten, één op vijf patiënten werd er volledig kankervrij door. Daarnaast hebben wetenschappers een 'rookmeldertest' ontwikkeld die de ziekte waarneemt nog voor enige symptomen worden vastgesteld.

Professor John Seymour, die de tests coördineerde, verklaart: "Cellen gaan dood, maar kankercellen, en leukemiecellen in het bijzonder, stellen die dood uit met een eiwit genaamd BCL2 dat de normale afbreektijd stillegt. Venetoclax werkt door in het bijzonder de werking van BCL2 te blokkeren en laat de cellen toe te sterven".



Het medicijn betekent een grote stap vooruit in de immunotherapie, een nieuw onderzoeksgebied waarbij beroep wordt gedaan op het lichaamseigen vermogen om kanker te verslaan. Totnogtoe werd het vooral met succes toegepast op huidkanker.