Zé-ééén: yoga met geitjes is een ding

Vind jij gewone yoga maar saai? Dan vind je vast je gading in de miljoenen varianten die er bestaan. Van childposes in de lucht over een 'om' neuriën op het water tot ... navasana's met geitjes. Eerlijk waar.

In het Amerikaanse stadje Oregon kan je je yoga opleuken met een paar mekkerende vrienden. Helaas zal je niet snel een geitje in een neerwaarts kijkende hond aantreffen, maar ze lopen wel gezellig tussen de yoga-lustigen rond. Eerlijk: helemaal zen zal je er niet van worden als je plots neus aan neus staat met een geitje tijdens je cobrapose, maar grappig lijkt het ons des te meer.



"Het is een unieke ervaring," vertelt Lainey Morse van de geitjesboerderij aan Metro UK. En we geloven haar op haar woord. "Het klinkt misschien raar, maar het gaat er toch vooral om dat je buiten bent in de natuur en dieren om je heen hebt. Bovendien kunnen dieren mensen helpen met stress of rouw." Lees ook 3 tips voor lichte zomerbenen. Goodbye cankles!

