Daarom is jezelf snijden aan een stuk papier zo pijnlijk

Jezelf snijden aan een stuk papier, het kan venijnig pijnlijk zijn. En dat het niet aan onze kleinzerigheid ligt, bewijzen de Engelstaligen, die voor het ongelukje een plaats reserveren in hun woordenboek onder de noemer papercut. Hoe komt het dat zo'n onnozel sneetje zoveel pijn doet? Dermatoloog Dr. Hayley Goldbach zocht het uit.

Ingebouwd veiligheidsmechanisme

Volgens de dermatoloog heeft die pijn alles te maken met zenuweinden. Er zijn om te beginnen veel meer pijnreceptoren in je vingertoppen dan eender waar in je lichaam. Een papercut op je arm, dij of enkel zal nog steeds vervelend zijn, maar waarschijnlijk minder pijnlijk dan de intense pijn die je kan voelen in je vingertoppen. Dat heeft alles met evolutie te maken. "Met onze vingertoppen moeten we de wereld ontdekken en kleine, delicate taakjes uitvoeren," legt de dermatoloog uit. "Vandaar dat we veel zenuwuiteinden in onze vingers hebben. Het is een ingebouwd veiligheidsmechanisme." De pijn die we voelen als we een hete kop thee aanraken, heeft evolutionair zijn nut.