Vrouwen gebruiken 5.000 eufemismen voor menstruatie

Simone van Zwienen

6/09/16 - 12u14

© Thinkstock.

'De schilders binnenlaten', 'haar ketchupweek hebben' of 'Bloody Mary'. Al deze woorden verwijzen naar hetzelfde: menstruatie. In totaal zijn er wel 5.000 eufemismen voor het woord - waar in veel landen nog altijd een taboe op ligt- te bedenken, zo blijkt uit een grote enquête.

© Thinkstock.

90.000 mensen in 190 landen werden gevraagd naar 'de maandelijkse periode'. Daaruit blijkt dat vrouwen het bespreken van de kwestie met mannelijke collega's of familieleden vermijden. Puerto Ricanen voelen zich het meest comfortabel als ze over 'de haaienweek' praten, deelnemers uit Saoedi-Arabië en Japan het minst.



"Het is jammer dat zoveel vrouwen het gevoel hebben dat ze niet openlijk kunnen praten over hun menstruatie, dit is zelfs het geval binnen het gezin", stelt Ida Tin, CEO van een vrouwelijke gezondheidsorganisatie in Berlijn die het onderzoek uitvoerde, in de South China Morning Post.



Tin voegt daaraan toe: "We zijn hoopvol gestemd dat we deze discussie met meer voorlichting en onderwijs over het belang van de gezondheid van vrouwen op wereldwijde schaal kunnen verplaatsen.



Bang

Ruim 17 procent van de deelnemers vulden in dat ze weleens een school-, werkdag of andere gebeurtenis over hebben geslagen omdat ze bang waren dat iemand erachter kwam dat ze ongesteld waren. Dit kwam het meest voor in Australië, Brazilië en Chili. Op de voet gevolgd door Indonesiërs en Italianen.



"We moeten veel meer doen om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes meer weten en met een gerust hard kunnen praten over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten", zegt Girard Françoise, voorzitter van de International Women's Health Coalition.



De enquête werd uitgevoerd met behulp van een app en de in de Verenigde Staten gevestigde International Women's Health Coalition.