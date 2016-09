Als je al denkt dat jouw wekker irritant is... vroeger was opstaan nog erger

© unsplash.

Iedereen kent het gevoel wel: de wekker die 's morgens luid rinkelt terwijl je echt nog niet klaar bent om uit je bed te komen. Vreselijk irritant, maar vroeger was opstaan nog een stuk vervelender. De eerste wekkers waren namelijk veel te duur voor jan en alleman, en dus werden arbeiders gewekt door iemand die met een stok tegen je raam kwam kloppen.

Toen er nog helemaal geen wekkers bestonden, begin negentiende eeuw, gingen mensen vroeg naar bed omdat elektriciteit nog niet uitgevonden was en ze toch niets konden doen in het donker. Daardoor werden ze ook vroeg wakker, maar op een vast tijdstip naar het werk gaan was onmogelijk.



Pas tijdens de industriële revolutie gingen fabrieken op vaste tijdstippen open en toe, en werd de wekker uitgevonden. Die was toen echter nog veel te duur voor de gewone man in de straat, en dus werd er een nieuwe job uitgevonden: een klopper.



Dat was een persoon die een wekker kreeg thuis, en vervolgens alle andere fabriekarbeiders moest gaan wekken. Dat deed hij door met een stok op hun slaapkamerraam te kloppen. En zo kan je meteen weer relativeren hoe irritant jouw eigen wekker was deze ochtend.