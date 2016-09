Dit hebben de 5 gezondste diëten ter wereld gemeen

Door:

5/09/16 - 10u45 Bron: The Huffington Post Door: Nina Dillen 5/09/16 - 10u45 Bron: The Huffington Post

© thinkstock.

De mediterrane keuken wordt vaak als voorbeeld genoemd van een gezond eetpatroon, en ook Aziaten worden geprezen om hun voedzame dieet. Maar wat is de gemeenschappelijke factor in de vijf gezondste eetpatronen ter wereld? Voedingsdeskundige en celebrity trainer Harley Pasternak uit Canada zocht het uit voor zijn boek The 5 Factor World Diet en kwam tot verrassende conclusies.

Het geheim van een gezond eetpatroon, daar zijn we allemaal wel in geïnteresseerd. Harley Pasternak is als voedingsdeskundige en celebrity trainer zo geïntrigeerd door gezonde voeding en de effecten ervan, dat hij de wereld rondtrok om de 5 gezondste voedingspatronen ter wereld te bestuderen. 'Diëten' bedoelt hij in de betekenis van eetgewoonten, niet de horror met calorieën schrappen en honger lijden waarmee wij het woord doorgaans associëren. Lees ook Razende honger na het uitgaan? Dit is de reden

Het Pascale-effect: we eten nooit nog als vroeger

Daarom mag je chips nooit twee keer dippen in saus

Zeewier en veel kleuren op het bord In veel gezonde eetculturen is samen uitgebreid tafelen erg belangrijk. Het viel Pasternak op dat Japanners een indrukwekkende variëteit aan zeewier eten en dat Chinezen minstens vijf verschillende kleuren op hun bord hebben bij elke maaltijd. Maar hij stootte vooral ook op grote verschillen tussen het westerse eetpatroon en de andere diëten die hij onder de loep nam. Zo eten wij veel grotere porties, hechten we minder belang aan het eten van lokale en seizoensgebonden producten en voegen we veel zout, suiker en verdikkingsmiddelen toe aan onze voeding. Dit in vergelijking met het gezonde mediterraanse, het Nordic en het Okinawa dieet.

Het belang van samen zijn Nog een opvallend gemeenschappelijk kenmerk van de vijf gezonde eetpatronen die Pasternak onderzocht: ze maken tijd om van eten echt een gezellig moment te maken. Met de hele familie rond de tafel genieten van verschillende gangen met een glaasje wijn erbij is er vaker norm dan uitzondering. Een gewoonte die in schril contrast staat met ons snel kommetje cornflakes, rechtstaand leeggelepeld in de keuken of een broodje 's middags achter het bureau.

Geen eenduidig succesconcept Pasternak besluit zijn onderzoek met een belangrijke conclusie: er zijn ontzettend veel eetgewoonten over de hele wereld, en er bestaat niet zoiets als één succesformule voor je gezondheid of om gewicht te verliezen. Wat wél opviel is dat alle vijf culturen die hij onderzocht iets gemeen hebben: ze wandelen veel meer dan de gemiddelde westerling. "Los nog van wat je in je mond stopt, zal je veel slanker zijn en langer leven als je elke dag 6 kilometer wandelt," besluit Pasternak.