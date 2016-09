Razende honger na het uitgaan? Dit is de reden

Door: redactie

4/09/16 - 18u00 Bron: Huffington Post

© stephen arnold/unsplash.

Ben je gisteren uitgeweest? Dan heb je waarschijnlijk bij het thuiskomen - dronken of niet - de ijskast even opengetrokken en jezelf beloond met een zogenaamde late night snack. Maar hoe komt het eigenlijk dat je altijd zo'n honger hebt na wat drankjes en dansjes?

De honger na het uitgaan mag je volledig steken op de drankjes die je genuttigd hebt ervoor. Alcohol zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel daalt, wat je lichaam graag wil oplossen met eten. Vandaar dat je zo'n honger krijgt. Hoe meer je drinkt, hoe feller de dip in je bloedsuikerspiegel zal zijn en hoe meer honger je ook krijgt.



Eigenlijk is het hongergevoel dus een poging van je lichaam om je bloedsuikerspiegel terug in balans te krijgen. Zonder eten kan je lijf dat ook perfect klaarspelen via de lever, maar het zal wel langer duren.