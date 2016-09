Daarom mag je chips nooit twee keer dippen in saus

Door: TVM

We doen het allemaal wel; een chipje dippen in de salsa dip, een hap nemen en nog eens dippen. Je wist waarschijnlijk zelf al wel dat die gewoonte niet bepaald proper is, maar een onderzoek van de Amerikaanse Clemson universiteit toont aan dat twee keer dippen met hetzelfde chipje nog viezer is dan gedacht.

Het onderzoek werd al in 2009 uitgevoerd, maar onlangs werd het pas gepubliceerd in het Harvard University's Healthbeat journal. Onderzoekers van de universiteit van Clemson onderzochten daarvoor verschillende dipsauzen op het aantal bacteriën, voor en na iemand er voor de tweede keer in gedipt had. Zoals verwacht, was het aantal bacteriën na twee keer dippen flink de hoogte in gegaan. In sommige gevallen was het aantal bacteriën zelfs verdubbeld. De onderzochte waterige dipsauzen als salsa bleken wel een stuk vatbaarder te zijn voor bacteriën dan sauzen die dikker zijn van consistentie. Denk daarbij aan guacamole en kaassaus.



Is het dan echt zo erg om twee keer te dippen vraag je jezelf nu waarschijnlijk af? Iedereen heeft zo'n zevenhonderd verschillende bacteriën leven in zijn of haar mond. Zolang je niet zelf ziek bent (en je immuunsysteem verzwakt is) en de andere chipsetende mensen niet ziek zijn, is er geen enkel probleem, zeggen de onderzoekers. Zit je gezellig te dippen met iemand die snipverkouden is? Dan kunnen jullie allebei wel (nog) zieker worden. Dood ga je er dus niet van, maar let toch even op als jij of je tafelgenoten ziek zijn.