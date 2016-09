Hoeveel wijn mag je drinken zonder je dieet te verpesten?

© Unsplash.

Van de chocoladetaart afblijven als je op dieet bent is één ding, maar moeten we die frisse glaasjes witte wijn ook laten staan op vrijdagavond? Gelukkig niet helemaal, al is het ook geen goed idee om er ongelimiteerd van te genieten.

De Amerikaanse Today Show vroeg aan twee voedingsdeskundigen wat de aanbevolen hoeveelheid alcohol is als je op je gewicht aan het letten bent. Zij concluderen dat je twee à drie avonden per week een glaasje of twee mag drinken, om toch binnen je plan te blijven om gewicht te verliezen. Je mag ze ook spreiden over 6 dagen, maar dan hou je het best op 1 glas per dag.



Daarnaast geven ze nog 4 bruikbare tips mee voor wie ook tijdens zijn dieet graag van een glaasje geniet.



1. Drink altijd een glas water achteraf

De gouden regel: drink na elk glas alcohol een groot glas water. Om je aantal toegelaten glaasjes wijn te verdubbelen, kan je ook een half glas wijn aanlengen met een half glas bruiswater, voor een light versie van een feestelijk glas bubbels.



2. Neem af en toe vakantie

Probeer je wat gewicht te verliezen, dan is het verstandig om je aan die leidraad van 6 drankjes in de week te houden. Maar op vakantie hoef je het niet zo nauw te nemen met die richtlijn. Laat het dan af en toe eens los. Zolang je na de vakantie terug de teugels wat strakker aanhaalt, is er niks aan de hand.



3. Eet gezond voor je gaat drinken

Vanavond van plan om je jokerdrankjes in te zetten? Zorg er dan voor dat je een gezond avondmaal eet. Kies voor volle eiwitten, gezonde vetten en veel groenten voor een verzadigd gevoel. Alcohol kan je hongergevoel aanwakkeren, dus een impulsieve eetbui mijd je beter door voldoende en gezond te eten op voorhand.



4. Kies bij voorkeur wijn of bubbels

Toch nog bezorgd om de calorieën in je drankje? Opteer dan voor een glas droge (schuim)wijn in plaats van een shotje of cocktails met veel suiker. Met deze tips kies je een alcoholische verwennerij met weinig calorieën.