Heb jij al een 'kantoorkont'? Geloof ons, dat wil je niet

© thinkstock.

We weten het intussen wel: we brengen veel te veel uren op een dag al zittend door. Maar dit nieuwtje zou de ijdele dames onder ons misschien nog net iets vaker van hun (bureau)stoel kunnen liften. Volgens de Amerikaanse kinesist Abby Bales bestaat er zoiets als een 'kantoorkont', een plat, vormeloos achterste als gevolg van jarenlang te veel onafgebroken te zitten. En daar zijn zelfs geen 100 squats per dag tegen opgewassen.

Wij gingen spontaan even rechtstaan bij het lezen van dit niet zo heugelijk nieuws. Kinesist Abby Bales weet vrouwen (en ongetwijfeld ook mannen) wel te motiveren om elk uur die obligatoire 5 minuten even recht te staan om wat rond te wandelen. Volgens Bales leidt te veel onafgebroken zitten op termijn tot een 'office ass' (vrij vertaald: 'kantoorkont'), een plat en vormeloos achterste.



Wie denkt daar geen aanspraak op te maken omdat hij of zij regelmatig sport en fanatiek squats uitvoert, is eraan voor de moeite. Volgens de kinesist staat zo'n kantoorkont los van je andere fysieke beweging, al levert die voor je gezondheid natuurlijk wel voordelen op. Iedereen die te lang onafgebroken op zijn of haar billen doorbrengt, loopt risico.



De simpele oplossing bestaat erin om elk uur vijf minuten recht te staan van je stoel en een beetje rond te wandelen. Dat wisten we eigenlijk al dankzij bewegingswetenschapper Yves Devos, maar Bales heeft nog een extra argument achter de hand dat ons vrijwel onmiddellijk even recht doet springen. Geen slechte reflex, in afwachting van die rechtstaande bureaus met of zonder ingebouwde loopband. En als u ons nu even wil excuseren, wij gaan vijf minuten een ommetje maken.