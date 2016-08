Belgen gaan niet sporten als ze te veel huishoudelijke taken hebben

© unsplash.

Ergens weten we het wel: we zouden vaker moeten bewegen. Maar als je na een lange werkdag thuiskomt en de stapel vuile kleren en berg afwas ziet, is de zin om je loopschoenen aan te trekken snel verdwenen. En daar ben je niet alleen in. Maar liefst de helft van de Belgen geeft te veel huishoudelijke klusjes als reden waarom het sporten maar niet wil vlotten.

Dat blijkt uit een onderzoek van waterfabrikant VITTEL. Een rondvraag bij 1.000 Belgen wees uit dat de dagdagelijkse klusjes zoals schoonmaken en afwassen ervoor zorgen dat er geen tijd meer overblijft om naar de fitness of het park te trekken.



Zonde, vinden ze bij VITTEL. Het is immers al tal van keren bewezen dat bewegen een positief effect heeft op lichaam en geest. "Dagelijks een halfuurtje bewegen aan een matige intensiteit levert al heel wat gezondheidsvoordelen op," aldus gezondheidscoach Julie Van Weehaeghe. Tijdsgebrek zou dus geen excuus mogen zijn. Wij geven jullie alvast drie tips om toch tijd te maken voor wat beweging: Lees ook 5 wetenschappelijk onderbouwde geheimen van koppels die vaker vrijen

1. Sta recht Simpel maar geniaal: probeer bepaalde taken die je anders zitten zou doen eens staand uit te voeren. Van ontbijten tot vergaderen of telefoneren, door recht te staan en eventueel wat rond te wandelen, krijg je meer beweging zonder dat je er echt tijd voor moet vrijmaken. Nog een mogelijkheid: zet een 'sta recht alarm'. Als het deuntje afgaat, is het tijd om even naar de toiletten of de koffiemachine te wandelen.

2. Work-out in de badkamer Sta jij ook wat te dralen tot het water van de douche is opgewarmd? Waarom niet van de gelegenheid gebruik maken om wat oefeningen te doen. Van squats tijdens het tandenpoetsen tot pull ups en lunges terwijl je wacht op warm water: die paar minuutjes maken al heel wat verschil.

3. Stap een halte vroeger af Of parkeer wat verder weg. Niet alleen krijg je zo meer beweging, je kan onderweg ook al meteen wat dingen van je to-do lijstje afstrepen als je langs een winkel passeert.