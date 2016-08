Waarom misvormde groenten en fruit nog beter voor je zijn

© thinkstock.

Grijp jij in de winkel ook terug naar de perfect gevormde wortel en een appel zonder bulten in? Tijd om daar verandering in te brengen. Niet alleen zorg je er zo voor dat er minder voedsel wordt weggegooid, deze lelijke eendjes zouden ook meer gezondheidsvoordeel opleveren, volgens tuinier Eliza Greenman.

Dat een blinkend rode en perfect ronde tomaat er sappiger en smakelijker uitziet, is alleen maar perceptie, als we tuinier Eliza Greenman mogen geloven. Sterker nog: hoe meer 'littekens' een fruit of groente draagt, hoe beter. Die wijzen namelijk op een sterke vrucht, die hard heeft moeten vechten in de strijd om te overleven en dus meer antioxidanten en gezonde voedingsstoffen bevat.



Fruit dat ontsierd wordt door kleine inkepingen, zou daarenboven een stuk zoeter kunnen proeven dan zijn perfecte tegenhanger, zo concludeert Greenman uit een eigen uitgevoerd experiment met appels. Hun suikergehalte bleek 2 tot 5 procent hoger. Niet alleen smakelijker om uit het vuistje te eten, maar ook interessant om cider te maken. Meer suiker betekent namelijk een hoger alcoholgehalte eens de appels gefermenteerd zijn, wat voor een cider met meer smaak zorgt.



Een grootschalige Britse studie uit 2014 ondersteunt het standpunt van Greenman. Vaak zijn het biologische groenten en fruit die in de vreemdste vormen voorkomen, waarbij geen pesticiden gebruikt worden. Om te 'vechten' tegen plagen die de vruchten willen vernietigen, moeten ze een hoger gehalte aan antioxidanten aanboren, bij wijze van verdedigingsmechanisme.



"Ik geloof er in dat stress ervoor kan zorgen dat je een 'superfruit' krijgt," aldus Greenman. Natuurlijk zal zo'n misvormd stuk fruit je geen superkrachten opleveren, maar het is wel een extra argument om die lelijke eendjes in je winkelkar te leggen, zodat ze niet op de afvalberg belanden. En eigenlijk staan ze ook best vrolijk in de groenten- en fruitmand, die vervormde vruchtjes.