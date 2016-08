Cara Delevingne: "We moeten af van dat vagina taboe"

Jesse van Beljouw

30/08/16 - 14u00 Bron: huffingtonpost.co.uk

© Instagram: @caradelevingne.

Supermodel Cara Delevingne verscheen afgelopen week op de cover van The Sunday Times Style in niets meer dan een grijze hoody van 'Lady Garden' en een strategisch geplaatste zonnebloem. Niet zomaar een kiekje, want ze wil hiermee vrouwen aanmoedigen openlijk te praten over hun lichaam.