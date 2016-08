Een grote pendelafstand naar je werk levert extra kilo's op

Door:

Onderweg ontbijten zorgt ervoor dat je meer eet, omdat je gedachteloos kauwt door de afleiding uit je omgeving. © thinkstock.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te weten dat met de auto gaan werken ongezonder is dan met de fiets. Maar zelfs dagelijks het openbaar vervoer nemen kan je gezondheid schaden, volgens een nieuwe Britse studie. Ons stressniveau gaat de hoogte in en we zijn meer geneigd om ongezond te eten onderweg en 's avonds. Wel kan je met een paar simpele tips de schade inperken.

Een nieuw rapport ondervroeg 24 miljoen pendelaars uit Engeland en Wales naar hun woon-werkverkeer, waaruit blijkt dat het merendeel "passieve pendelaars" zijn. Dit betekent dat je tijdens je rit naar het werk stil zit in een trein of auto, in plaats van actief te bewegen op een fiets of door te wandelen. Bij passieve pendelaars is de afstand tussen thuis en werk vaak ook het grootste, omdat die niet te overbruggen valt met de fiets of te voet. En dat heeft zo zijn gevolgen. Lees ook Goede voornemens? Zo breek je met een slechte gewoonte in 3 stappen

Meer stress, meer kilo's, minder tijd Hoe aanlokkelijk het ook is om onderweg een ontbijt te scoren, je neemt beter de tijd om thuis nog voedzaam te ontbijten. Dr. Roshini Rajapaksa Je hebt het misschien al aan den lijve ondervonden: met de auto of trein naar het werk gaan is niet altijd bevorderlijk voor je humeur en bloeddruk. Lange files, te veel volk op de bus, een trein met vertraging, oncomfortabele temperaturen en een lange rit vol frustraties maken ons gestresseerd, zo concludeert de studie.



Maar ook onze lijn wordt niet blij van passief pendelen. We schreven eerder al dat met de auto gaan werken voor enkele kilo's extra kan zorgen, maar ook de automaten, winkels en snackbars in stations zijn niet bevorderlijk voor ons gewicht. Een op de vier pendelaars geeft toe dat het beschikbare eten en drinken onderweg ervoor zorgt dat ze meer fast food en ongezonde snacks kopen. Zelf schatten ze in dat ze daardoor per week zo'n 767 calorieën extra binnenspelen.



Tot slot rapporteren de ondervraagden nog dat er minder tijd overblijft om te sporten en gezond te koken, door de tijd die verspild wordt in de wagen of op het openbaar vervoer. 41 procent van de pendelaars rapporteert verminderde fysieke activiteiten door hun afstand tussen werk en thuis, wat leidt tot een hoger BMI en hogere bloeddruk. Probeer recht te staan als je met het openbaar vervoer reist, en stap wat vroeger af om de laatste afstand te voet af te leggen. © Unsplash.

SOS pendelstress Stap eens één à twee haltes vroeger af dan je bestemming Dr. Roshini Rajapaksa Fietsen of wandelen naar het werk is natuurlijk niet voor iedereen een optie. Maar er zijn wel een paar dingen die je stress kunnen verminderen bij het pendelen met openbaar vervoer of wagen, tipt Roshini Rajapaksa, dokter en gezondheidsadviseur van Health Magazine.



- Gebruik je het openbaar vervoer, dan adviseert ze om één à twee haltes vroeger af te stappen, naargelang wat mogelijk is. "De rest van de weg wandelen is een goede manier om beweging te krijgen. Hetzelfde geldt voor je auto iets verder van de bestemming parkeren."

- Ook anti-stresstechnieken toepassen tijdens je woon-werkverkeer kan helpen. "Gebruik meditatiemuziek, luister naar ontspannende muziek of adem diep in en uit," zegt Rajapaska.