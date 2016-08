Instagram weet of jij depressief bent

© Unsplash.

Je hoeft nog maar je Instagramfeed open te klikken, en je wordt al overspoeld door netjes opgeruimde en prachtig gedecoreerde huiskamers, de mooiste feestjes en de hipste outfits. En hoewel een blik op je eigen keuken waar de vaat zich opstapelt en je kleerkast die uitpuilt van de ongedragen miskopen op zich al genoeg is om een kleine depressie te ontwikkelen, kan de app vooral aan de hand van jouw foto's voorspellen of jij in een zwart gat zit.

Jep, je Instagramaccount weet of jij depressief bent, ook al ben je misschien zelf nog niet eens op de hoogte. Volgens een studie van Harvard en de universiteit van Vermont kan je door de foto's te analyseren, te weten komen of de persoon in kwestie in de put zit.



Inkwell versus Valencia

Aan de hand van kleuren, helderheid en gezichten werden zo'n 44.000 posts van 166 mensen geanalyseerd. De deelnemers moesten ook een vragenlijst invullen waarbij gepeild werd naar hun geschiedenis met depressies. Wat bleek? De computer had het in maar liefst 70 procent van de gevallen bij het rechte eind. Dat is zelfs béter dan menselijke psychologen.



Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Instagramfoto's van mensen met een depressie over het algemeen minder verzadigd waren, donkerder en meer blauwig van tint. Ook gebruikten ze vaak de Inkwel-filter, terwijl vrolijke Instagramgebruikers liever voor felle kleuren en de Valencia filter gingen.