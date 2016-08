Zou jij het dieet van de Kardashians aankunnen?

© getty.

We kunnen zeggen over de Kardashians wat we willen, maar niet dat ze er de laatste tijd niet goed uit zien. Kim K. was nog nooit zo slank als nu, en zus Kourtney ziet er stralend uit. Hun geheim? Een speciaal dieet. En dat is niet min.

Glutenvrij én zuivelvrij

In tegenstelling tot veel andere celebs, doet Kourtney niet alsof haar slanke lijn en stralende huid zomaar uit de lucht komen vallen. Integendeel, het is hard werken, dat geeft ze grif toe. Of probeer jij maar eens dag in dag uit organisch, glutenvrij én zuivelvrij te eten, en dan ook nog eens nauwgezet je porties af te wegen.



"Ik bleef maar horen dat zuivelvrij eten goed is voor je huid," vertelt Kourtney. "Ze zeggen dat je het eigenlijk niet zou mogen eten als je ouder bent dan één jaar." Bovendien is zuivel makkelijk te vervangen, volgens de celebrity. "Er zijn tegenwoordig zoveel andere soorten melk en kaas. Glutenvrij eten vind ik een stuk moeilijker." Al vergt oefening wel degelijk kunst. "Als je je er wat in verdiept wordt het steeds eenvoudiger om lekker te koken en leuke adresjes te vinden. Zo ontdekte ik een bakkerijtje dat gluten- en zuivelvrije chocoladekoekjes maakt, dus we hoeven helemaal niets te missen." Lees ook Gelukkige verjaardag Kylie Jenner! Zoveel veranderde de realityster doorheen de jaren

