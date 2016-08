Snurker in bed? Het is de schuld van het verkeer

Door: redactie

29/08/16 - 12u11 Bron: Het Laatste Nieuws

© Thinkstock.

Snurkt uw man meer dan drie nachten per week? Dan ligt de oorzaak mogelijk niet bij hemzelf, maar wel bij de plek waar u woont of de manier waarop hij zich verplaatst.

Want zware snurkers wonen vaak dicht bij drukke wegen of worden overdag vaak blootgesteld aan luchtvervuiling door het verkeer, zo ontdekten Noorse onderzoekers na testen bij 12.000 personen.



"Het slaapgedrag van 25 procent van de mannen die zwaar snurken wordt duidelijk beïnvloed door de uitlaatgassen in hun omgeving", vertelt onderzoekster Anne Johannessen van de universiteit van Bergen. De luchtvervuiling heeft ook effect op het slaapgedrag van vrouwen. "Ook vrouwen die langs drukke wegen wonen of blootgesteld worden aan uitlaatgassen, voelen zich veel vaker overdag slaperig."