"Selfies geven luizen op middelbare school vrij spel"

Hoofdluis komt niet alleen voor bij leerlingen op de basisschool, ook jongere kinderen en middelbare scholieren hebben regelmatig last van de vervelende beestjes. De oorzaak? Selfies en knuffelen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland na een groot onderzoek.

Dat hoofdluis een hardnekkige plaag is op basisscholen is bekend, maar dat ook middelbare scholieren een broeinest vormen is nieuw. "We waren altijd erg gefocust op basisscholen vanwege het fysieke contact tijdens het spelen. We dachten dat dat op de middelbare school ophoudt, maar dat blijkt niet zo te zijn", verklaart Desiree Beaujean van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Met de komst van de ongekend populaire selfie krijgen luizen ook op de middelbare school vrij spel. Beaujean: "Luizen stappen van haar naar haar over. Ik heb zelf kinderen op de middelbare school en zie dat het contact veel lijflijker is geworden. Vooral meiden zijn enorm knuffelig. De sociale interactie verandert. Misschien is dat iets Amerikaans of hebben we dat te danken aan sociale media of series."



Stapje te ver

Ze vervolgt: "Je zou kunnen zeggen dat je beter geen selfies meer kan maken. Maar dat zou wel een stapje te ver gaan." Wel wordt er gekeken naar maatregelen die genomen kunnen worden. "Een luizenouder op de middelbare school aanstellen is wat vergezocht, maar thuis checken of het tijdens het mentoruur bespreken kan wel. We moeten daar nog gesprekken over voeren."



Het RIVM beperkt zich niet langer tot voorlichting op basisscholen, maar trekt het breder. Dat vereist volgens Beaujean wel een cultuuromslag. "Op basisscholen is al vanalles organiseerd. Op middelbare school wordt het probleem niet gezien of heeft het de aandacht niet."