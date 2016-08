Veertigtal besmettingen met zikavirus in Singapore

Door: redactie

Arbeiders gaan met insecticide de muggen te lijf die het zikavirus verspreiden. © afp.

In Singapore zijn 41 mensen besmet geraakt met het zikavirus, vooral buitenlandse werknemers die op een werf aan de slag waren. Dat hebben de Singaporese autoriteiten bekendgemaakt.

Singapore gewaagde gisteren van de eerste lokale overdracht van het virus, bij een 47-jarige vrouw uit Maleisië. In een gemeenschappelijk persbericht kondigden het ministerie van Gezondheid en het Nationale Agentschap voor het Milieu zondag veertig bijkomende gevallen aan. De 41 besmette mensen leefden of werkten allemaal in een buitenwijk.



"Ze zijn recent niet naar gebieden gereisd die door zika zijn getroffen, en zijn dus waarschijnlijk besmet in Singapore", klinkt het. "Dat bevestigt dat lokale overdrachten van het zikavirus hebben plaatsgevonden."



Werf

Bij de besmette personen zijn er 36 arbeiders van een werf in de wijk. 34 zijn hersteld, terwijl de zeven anderen nog in het ziekenhuis liggen.



Brazilië

Het eerste geval van zika in Singapore is in mei vastgesteld, bij een man die meer dan een maand in Brazilië was, waar de epidemie uitbrak.