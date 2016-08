"Waarom ik elke ochtend wou opstaan met minder grote borsten"

Neen, dit is niet Ash London. © thinkstock.

Op je twaalfde gaan je gebeden uit naar wereldvrede, naar de juiste cijfers van de lotto of naar een levenslange bevoorrading van Happy Meals van de McDonald's, schrijft Ash London in haar column voor news.com.au. Maar niet zij! Als tiener hoopte ze alleen maar elke ochtend opnieuw wakker te worden met... minder grote borsten. Die gewenste B-cup kwam er nooit: het bleef F.

Er zijn er voor wie de vrouwelijke rondingen bovenaan het lichaam niet groot genoeg kunnen zijn: dat zijn meestal geen vrouwen. Zeker niet Ash London, voor wie moeder Natuur een stevige F-cup voorzag. "Zelfs in de levensfase dat het andere geslacht eigenlijk van mijn troeven (sorry, mama) genoot, deed ik dat zelf zeer zeker niet." Voor London was haar weelderige boezem voornamelijk een last. "Niet alleen metaforisch: ze lieten zelfs letterlijk door hun gewicht mijn schouders hangen en veroorzaakten migraine en rugpijn." Londons lichaam vertoont zelfs blijvende inkepingen van de behariempjes die jarenlang alles twaalf uur per dag op hun plaats moesten houden. Ash London roept in haar column enkele scenario's op, die ongetwijfeld herkenbaar zijn voor andere dames met een somptueuze set borsten. Op zoek naar een beha "Een sexy exemplaar? Vergeet het maar! Ik neem wel die met de 16 haakjes achteraan en met bandjes die zo breed als een snelweg zijn." Opgekleed "Jeuj, ik lijk wel het enige bruidsmeisje dat de puberteit doormaakte en de bruid koos natuurlijk voor bandjesloze outfits. Ik kan nauwelijks wachten om de jonge kinderen op het huwelijk blijvend letsel toe te brengen met de onvermijdelijk pornografische voorstelling van mijn cleavage." Op het strand "Oh, beste vriendin met de B-cup. Ik vergat de mijne, dus kan ik misschien jouw bikini even lenen bij deze temperaturen van dertig graden? Hmmm, even kijken... Jawel, die bedekt bijna mijn hele tepel! Maar ik ben niet zeker of de bikini wel stevig genoeg is om de zwaartekracht van mijn borsten te torsen. Ik vrees eigenlijjk dat ik op eentje zou trappen." In bed "Sexy lingerie? Neen. Op je buik slapen? Neen. Stilletjes wakker liggen omdat je vreest dat slapen zonder beha je borsten nog meer doen uitzakken? Ja."

Maar Ash London schrijft dat er toch ook hoop is. En dan doelt ze niet enkel op de mogelijke oplossingen die een plastisch chirurg kan bieden, wat overigens niet meteen háár ding is. Maar haar 18 jaar lange ervaring met te zware borsten heeft haar heel wat tips opgeleverd, handig voor eveneens genereus bedeelde collega's. We vatten samen.



Ken je maat

Dat is van het grootste belang voor álle vrouwen. De maat doet er wel degelijk toe, als het op je borsten aankomt. En ze kan ook veranderen met de jaren. In een fatsoenlijke zaak zullen ze je altijd professioneel helpen om letterlijk de juiste soutien voor jouw cup te vinden.



Zoek jouw merk

Het kan even duren voor je het vindt, maar het ene merk past nu eenmaal beter dan het andere bij jou. Het is niet omdat je boezem enorm is, dat die gedoemd is tot aartslelijke ondingen.



Fitness

Ash London slaagde erin om een volledige cupmaat weg te zweten met lichaamsbeweging. Fitnessen doet niet alleen je vet verbranden, maar maakt je rug- en schouderspieren ook sterker. Een win-winsituatie want zo kan je het gewicht van die zware jongens beter dragen.



Wees lief voor ze

Zeg je borsten dat je van ze houdt, raadt London aan. Geen overbodige luxe, vindt ze, nadat je ze misschien jarenlang hebt verwenst. Zelf spreekt ze haar boezem dagelijks bemoedigend toe in de spiegel. "Ja, ze zitten vaak in de weg. En ze zien er inderdaad niet meer zo parmantig uit als vroeger. Maar ze maken deel uit van mijn lichaam, ze zijn gezond en ze zijn van mij. Het is dus van belang om ze af en toe wat dankbaarheid te tonen, ook al lijken ze in de verste verte niet op wat ik op de catwalk van Victoria's Secret zie." Amen to that.