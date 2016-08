Wanneer zweet je abnormaal veel? En dit is wat je eraan kan doen

Door:

Dat je het in dit weer niet droog houdt, is heel normaal. Maar wanneer zweet je meer dan 'normaal'? Experts leggen uit wanneer transpiratie problematisch wordt en vooral welke stappen je kan ondernemen naar een leven zonder okselvijvers.

Slechte genen Er is een vorm van overmatig zweten die genetisch bepaald is: primaire hyperhidrosis. Dit is wanneer je overmatig zweet, maar niet omdat je meer zweetklieren hebt of omdat ze erg groot zijn. Professor in de dermatologie Dee Anna Glaser zegt dat het zenuwsysteem waarschijnlijk aan de basis ligt. Ongeveer drie procent van de bevolking krijgt er mee te maken.



Hoe weet je dat je hiermee kampt? Dit probleem komt al tijdens de jeugd voor en het treft zones als de oksels, handen, voeten, voorhoofd en bovenlip. Met een antitranspirant kan je dit probleem oplossen, maar vaak volstaat het niet om het transpireren onder controle te krijgen. Nog een nadeel van een antitranspirant is de irritatie van de oksels omdat de huid daar dunner is dan aan de voeten of handpalmen. Ook botox kan soelaas bieden. Het effect blijft wel maar een half jaar, waardoor het prijskaartje flink kan oplopen. © Thinkstock.

Gezondheidsprobleem Je zweetprobleem wijst op een andere aandoening. Bepaalde ziektes of gezondheidsproblemen hebben overmatig zweten als symptoom. Dit wordt ook wel secundaire hyperhidrosis genoemd. Diabetes is daar een voorbeeld van. Experts zijn er nog niet uit waarom dat zo is. Maar ze weten wel dat je meer zweet wanneer je bloedsuikerspiegel laag is. Ook een overactieve schildklier kan een oorzaak zijn. Je merkt dan ook nog andere symptomen op als plotse gewichtstoename, een verhoogde hartslag, irritaties en slaapmoeilijkheden.



In de meeste gevallen stopt bij de behandeling van het onderliggende gezondheidsprobleem ook het overtollig zweten. Als de aandoening onder controle is, maar je blijft transpireren, vraag dan aan je dokter raad over behandelingen die helpen bij primaire hyperhidrosis.