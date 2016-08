3 tips voor lichte zomerbenen. Goodbye cankles!

Door: Eva Van Driessche

26/08/16 - 12u45

© Unsplash.

Nu je eindelijk een tintje hebt kan je mooi met je zomerbenen pronken, maar dan blijken plots je enkels verdwenen. Cankles, weet je wel? De hete temperaturen doen je benen en voeten zo opzwellen dat je enkels lijken te verdwijnen. Drie tips voor onmiddellijke verlichting.

1. Koud water

Verfrissende gel voor de benen, 7, 45 euro © Yves Rocher.

Zit je aan het strand of bij een zwembad? Dan is dat meteen makkelijk. Zwemmen en wandelen in het water zijn ideale sporten om zware benen verlichting te schenken. Het koude water stimuleert de bloedsomloop en voert overtollig vocht af. Ga bijvoorbeeld na je middagdutje nog even door de branding wandelen of lees je boek met je voeten in het water. Hoe kouder, hoe beter.

Geen strand bij de hand? Een ijskoude straal van de douche werkt ook. Sproei je benen van onder naar boven.



2. Smeren met menthol



Een gel of bodymilk tegen zware benen werkt echt. Voor extra effect kan je het product in de koelkast bewaren. Nieuw en zeer efficiënt is deze van Yves Rocher met menthol en kampfer. Fijn neveneffect? Hij neemt ook de jeuk van muggenbeten weg.