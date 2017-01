Fitnessen kan écht leuk zijn (en met deze tips vind jij dat ook)

Door: ND

In een vlaag van goede voornemens heb je dat dure fitnessabonnement dan toch maar gekocht. Maar eigenlijk moet je bekennen dat je het koude zweet krijgt nog voor je op zo'n toestel bent gaan zitten, en tijdens dat marteluurtje elk oogcontact met medesporters angstvallig vermijdt. Kan je dat dan oprecht leuk vinden, zo'n fitness-sessie?

De eerste keren voelt de sportzaal als een zenuwslopend oord van verderf waar iedereen je aanstaart. Geloof ons: dat betert na een tijd. In januari stromen de fitnessclubs naar jaarlijkse traditie vol, terwijl die na een klein maandje weer even snel leeglopen. Fitnessclubs verdienen hun boterham met mensen die eens vol goede moed beginnen en er na een paar keer sporten de brui aan geven. Maar dit jaar is anders. Want fitnessen kan écht leuk zijn, en daar kunnen wij je van overtuigen. Met deze tips wordt het sporten fijner, waardoor je het op lange termijn langer volhoudt. Lees ook Je bent niet alleen: bijna 6 op 10 Vlamingen komen goede voornemens niet na

1. Zoek een fitnessbuddy Je bent zeker niet de enige die er "deze keer écht" aan wil beginnen, dus gooi dat goede voornemen eens in de groep. Vind een fitnessbuddy met wie je op afgesproken tijdstippen gaat sporten, en je zal door de groepsdruk veel minder snel de sportsessie inruilen voor een avondje zetelhangen. Ook is het minder gênant om met z'n tweeën te staan sukkelen aan een toestel, en let je niet langer op de blikken van anderen in de sportzaal omdat je met elkaar aan het praten bent.



Je hoeft trouwens niet altijd samen te gaan. Als je die eerste paar keren samen zonder kleerscheuren doorkomt, is het daarna veel makkelijker om alleen terug te gaan. Echt geen sportieve vrienden? Bij een eerste bezoek kan je vaak een eenmalige gratis introductie krijgen van een personal trainer. Vraag ernaar bij je sportclub.

2. Begin bescheiden Leg jezelf niet meteen een schema op waarbij je vier keer per week een uur op de loopband staat, maar zorg voor een haalbare planning. Wanneer kan en wil je tijd vrijmaken? Lukt het je in het begin twee keer per week, dan is dat al mooi. Je kan altijd later opbouwen naar meer trainingen, eens je de smaak te pakken hebt.



Maak de oefeningen ook niet te zwaar van in het begin, maar begin geduldig op een laag niveau. Met het opbouwen van een conditie mag je niet te snel te veel willen. Voelt het sporten als een zware taak waar je met pijn aan terugdenkt, dan heb je waarschijnlijk weinig zin om nog een keer terug te gaan.

3. The best is yet to come Een lelijk shirt of een broek die te strak zit, kunnen je onbewust demotiveren om naar de fitness te trekken. Geloof ons: dat betert na een tijd. Naarmate jij je meer op je gemak voelt, merk je dat iedereen met zijn eigen training bezig is. Hou in je achterhoofd dat alle sporters hier met hetzelfde doel zijn, en niemand is gekomen om te lachen met hoe snel jij buiten adem bent.

4. Maak een plan Beperk je niet tot "een beetje fietsen" of "wat buikspieroefeningen" in je sportplan, maar maak je doelen heel concreet. In de meeste fitnessclubs liggen schema's die je kunnen helpen, afhankelijk van wat je wil bereiken. Durf informatie vragen en hou je aan je schema. Als je een vooropgesteld plan hebt, ben je extra gemotiveerd om de volgende keer terug te komen.