Beter slapen in 2017: deze kleine veranderingen in je slaapkamer helpen!

Is jouw goed voornemen voor 2017 - na die korte nacht van gisteren - om er in het vervolg een beter slaappatroon op na te houden? Geen zorgen, je hoeft niet meteen al voor 10u in je bed te kruipen. Deze kleine aanpassingen in je slaapkamer hebben ook al een groot effect.

Pas de thermostaat aan Denk aan je lichaam als een soort thermostaat. We hebben allemaal een verschillend metabolisme, waardoor we andere temperaturen verkiezen (denk maar aan het eeuwige warmer - kouder debat met de collega's). Maar of je nu een koukleum bent of het net altijd te warm hebt, 's nachts ervaren we allemaal een daling van lichaamstemperatuur. Dat helpt je lichaam om in slaapmodus te gaan. Het omgekeerde klopt ook: wanneer je temperatuur weer stijgt, weet je lichaam dat het tijd is om op te staan. Zet de thermostaat van je kamer dus gelijk met die van je lichaam (kouder 's nachts, warmer 's morgens), zo zal je dieper slapen en makkelijker ontwaken.

Hou het simpel Maak van je kamer een rustige omgeving. Dat betekent: zachte crèmekleuren op de muren, eventueel met een accentmuur in een diepe aubergine of bruine tint, en effen lakens zonder al te veel opvallende patronen en prints. Zo tover je je je kamer om tot een oase van rust, een plaats die je hersenen dus sneller zullen associëren met ontspanning, waardoor je makkelijker in slaap valt.

Weg met je smartphone Je kamer dient om te slapen en eventueel nog enkele andere activiteiten, maar Facebooken op je smartphone hoort daar alvast niet bij. Ban dus alle elektronische toestellen (zoals televisies, smartphones, e-readers en tablets). In slaap vallen met de televisie nog aan, zorgt namelijk dat je veel onrustiger slaapt. Schermen van je televisie en smartphone zenden immers blauw licht uit, wat een negatief effect heeft op je slaappatroon.

Doe het licht niet meer aan Moet jij regelmatig naar het toilet in het midden van de nacht? Probeer dan volgende keer om het licht eens niet meer aan te steken. Door de ruimte te verlichten, geef je je hersenen het signaal dat het ochtend is, waardoor de productie van melatonine vertraagd wordt, en laat dat hormoon er nu net voor zorgen dat we goed slapen. Zorg dus voor een klein strategisch geplaatst nachtlampje op de weg naar de badkamer, en blijf van de grote lichten af.