Iets te hard gefeest gisterenavond? Deze bizarre middeltjes verlichten je kater

Een bonzend hoofd, een maag die overstuur is en een hooggevoeligheid voor licht en geluid en eeuwige spijt over waarom je nu per se dat laatste glas nog moest opdrinken. De kans is groot dat jij het nieuwe jaar inzet met een kater van formaat. Als sloten water drinken niet meer voldoende is, dan moet je weten dat er nog andere, iets meer bizarre trucjes bestaan die dat vervelende gevoel kunnen helpen verdrijven.

Het beste wat je bij een kater kan doen, is heel veel drinken. Uiteraard mijd je je favoriete drankje van de avond ervoor, maar schakel je best over op kokoswater of een sportdrank om je lichaam te hydrateren. Als de pijn echt te erg is, neem dan een pijnstiller en eet wat droge koeken om je maag te kalmeren. Maar als je echt nood hebt aan drastische middelen, dan kunnen onderstaande meer controversiële middelen alvast geen kwaad.

Als je moeite hebt om eten, dan lijkt het sap van augurken drinken erg walgelijk. Maar het kan echt je hoofdpijn verlichten op dezelfde manier als een sportdrank dat doet. Dit vocht bevat namelijk veel elektrolyten die je lichaam helpen sneller te herstellen.

Sleutelbloem heeft heel wat gezondheidsvoordelen voor je lichaam. En het kan je zware kater helpen te verlichten. De olie van de sleutelbloem is al eeuwenlang een middeltje tegen katers, daarnaast kan het je lever een oppepper geven. Een bad met deze olie kan je dus een pak beter doen voelen, ook wordt er thee van deze bloem gemaakt.

Koreaanse onderzoekers hebben ontdekt dat asperges een enzym bevatten dat alcohol helpt af te breken na een avondje doorzakken. Je eet deze groente best voor je 's avonds de deur uitgaat. Maar asperges kunnen ook de dag erna heilzaam zijn.