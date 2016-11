Gaan sporten met een verkoudheid, (g)een goed idee?

© shutterstock.

Rond deze periode worden de zakdoeken en neussprays weer massaal bovengehaald, en dan hebben we meteen een excuus gevonden om niet te moeten gaan sporten. Want met zo'n snotterig hoofd is het niet slim om je in het zweet te gaan werken, toch? Of kan een beetje bewegen die verkoudheid net sneller de kop in drukken? Sportarts Frank Pauwels van het UZ Brussel klaart het voor ons uit.

Geen excuses meer bij een hoestje en een snotneus, want als je lichtjes verkouden bent kan je perfect nog aan sport doen, legt sportarts Frank Pauwels van het UZ Brussel ons uit. "Alleen als je echt koorts hebt is sporten absoluut uit den boze, omdat dit een teken is dat je lichaam vecht tegen de infectie. Dan heeft je lijf alle energie nodig en mag je die niet opgebruiken door te sporten. Er is ook een relatie gevonden tussen sporten met koorts en een ontsteking ter hoogte van het hart, dus raden sportartsen altijd af om te sporten met koorts. Maar met een lichte verkoudheid is er absoluut geen bezwaar tegen wat beweging." Lees ook Zo raak je in 24 uren van je verkoudheid verlost

Rustig aan Heel intensief sporten en in het rood gaan is niet aan te raden met een verkoudheid. Maar gewoon lichtjes wat joggen, fitnessen, fietsen of zwemmen, dat kan zeker geen kwaad. Sportarts Frank Pauwels Geen koorts? Geen excuus dus. Zo simpel is het. Al raadt Pauwels wel af om zeer intensief te sporten en in het rood te gaan met een lichte verkoudheid, omdat er dan te weinig energie overblijft om de infectie de de kop in te drukken. "Maar gewoon lichtjes wat joggen, fitnessen, fietsen of zwemmen, dat kan zeker geen kwaad," stelt Pauwels ons gerust. "Het is niet echt wetenschappelijk onderbouwd dat je sneller geneest als je wat meer sport met een verkoudheid. Wel is het zo dat als je plezier beleeft aan het sporten en je er goed bij voelt, dat dit mooi meegenomen is in een periode waarin je verkouden bent. Dat kan je mentale welzijn ten goede komen, en dan kan lichtjes sporten er misschien zelfs voor zorgen dat je je ook fysiek beter voelt." Niet flauw doen is de boodschap, en stop maar gewoon een stevige voorraad zakdoekjes in die joggingbroek.