De griepepidemie is officieel in het land: zo wapen jij je tegen de ziekte

Door: de NINA-redactie

18/01/17 - 12u32

© thinkstock.

De griepepidemie is officieel in het land, dat bevestigt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). En hoewel we er vaak niet al te zwaar aan tillen, is en blijft het één van de meest onderschatte moordenaars van onze tijd. De ziekte maakt jaarlijkse meer slachtoffers dan we ons kunnen inbeelden. Wij gingen te raden bij dokter Tom Jacobs en vroegen hem advies over hoe we ons kunnen wapenen tegen de ziekte.

Tussen 9 en 15 januari hebben 233 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom, een niveau dat ruim boven de epidemische drempel van 140 raadplegingen per 100.000 inwoners ligt. Dat is genoeg voor het WIV om officieel te spreken van een griepepidemie.



"Jaarlijks vindt er een oversterfte plaats tijdens de griepperiode,

maar amper iemand merkt het op, omdat het achter gesloten deuren

gebeurt", steekt dr. Jacobs van wal. "Wist je dat de Spaanse griep

bijvoorbeeld meer slachtoffers maakte dan de eerste wereldoorlog?"



Risicogroepen

Het valt dus niet te ontkennen dat de griep gevaarlijker is dan velen onder ons denken. Vooral wie zich in één van de risicogroepen bevindt, is er dus bij gebaat om de nodige voorzorgen te nemen. "Tot die risicogroep behoren eerst en vooral ouderen", aldus dr. Jacobs. "Zij hebben vaak een slechtere weerstand en reageren daarenboven niet meer zo scherp op het vaccin. Daarnaast lopen ook zwangere vrouwen en mensen met hart- en vaatziekten of suikerziekte een verhoogd risico. En natuurlijk niet te vergeten: artsen en iedereen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld verzorgenden in bejaardentehuizen. Wij allen kunnen namelijk het griepvirus vlug verspreiden door contact met besmette of verzwakte mensen."



Zelf actie ondernemen

Angst voor het griepvaccin is volgens dokter Jacobs volledig ongegrond. "De griepprik is een zeer veilig vaccin. Wie toch doodsangsten uitstaat bij het denken aan een prik kan echter wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen:



Eerst en vooral is dat ervoor zorgen dat je niet in aanraking komt met besmette mensen, al is dat quasi onmogelijk. Je bent als grieppatiënt namelijk het meest besmettelijk wanneer je je nog niet ziek voelt, en geeft je ziekte dan door aan gemiddeld 4 personen.



Wie zichzelf wil wapenen tegen de griep zorgt er best voor dat hij of zij in goede conditie is, een goede weerstand heeft en voldoende nachtrust krijgt. Een gezonde voeding is daarnaast ook van belang. Je toevlucht nemen tot zogenaaamde grieppillen is echter geen goed idee, want die werken lang niet zo goed als de fabrikanten beweren."