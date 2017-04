Move over, paashaas: bij deze chocolatiers strik je de meest bijzondere chocolade

Stéphanie Verzelen

© Marcolini.

Ah, Pasen: de zalige feestdag waarop bakken chocolade smikkelen helemaal oké is en zelfs aangemoedigd wordt. Goesting Magazine laat zich dat geen twee keer zeggen en ging op zoek naar chocolatiers waar je pralines en cacaocreaties strikt met dat tikkeltje meer. Like Goesting op Facebook voor meer smakelijke tips!

West-Vlaanderen

The Chocolate Line

Dit zou geen lijstje met topchocolatiers zijn als we de shop van Dominique Persoone - de Sergio Herman van de chocolade, zeg maar - er niet in zouden opnemen. De internationaal vermaarde chocolatier kweekt z'n eigen bruine goud in Mexico en is niet bang om 'out of the box' te denken. En dan krijg je chocoladen creaties die pure rock-'n-roll uitstralen: van chocoladeshots om op te snuiven (ja, echt), tot roodgestifte lippen-pralines met gin of een 'Miss Piggy' met spek en quinoa.

Simon Stevinplein 19, Brugge. www.thechocolateline.be.



Chocolatier M

Als er een West-Vlaamse chocolatier vaak in de prijzen valt, is het David Maenhout wel. Net nog won hij op de International Chocolate Awards goud voor vier pralines - eentje ervan is gevuld met gin-tonic! - en zilver voor nog twee andere. Ondertussen heeft bijna de helft van Davids assortiment een medaille gewonnen, dus voor welke bijzondere chocolaatjes je hier ook smelt, het zullen altijd winners zijn.

Sylvain Dupuisstraat 38, Knokke-Heist. www.chocolatier-m.be.



Chocolatier Vercruysse

De Kortrijkse chocolatier Geert maakt eigenlijk zelf geen chocolade, maar om een heel goede reden: hij wil de aandacht volledig vestigen op de kleine ondernemers in de cacaostreken, die eerlijke, hoogstaande chocolade maken. Wie dus wel wat exotisch is aangelegd, België wel eens wil inwisselen voor Madagascar, Ecuador of Australië en graag verantwoordelijk shopt, kan deze Pasen op topchocolade van mooiere oorden knabbelen.

Oost-Vlaanderen

Marijn Coertjens

Nieuw in Gent: de verwenwinkel van Marijn Coertjens en zijn vrouw Christa. De twee zijn patissier-chocolatiers met een palmares om u tegen te zeggen: Marijn werd twee keer Belgisch kampioen chocolade en haalde twee keer brons op het WK patisserie. Hun krokodilpraline, met een ganache

van geroosterde pistache, prijkt bovenaan ons lijstje van lekkers dat ze ons in de hemel mogen voorschotelen.

Burgstraat 151, Gent. Marijn Coertjens op Facebook.



Chocolato

Dimitry en Judith, de culinaire breinen achter Chocolato, zijn durvers: ze maakten al pralines met sprinkhanen en gekarameliseerde meelwormen, en afgelopen 1 april verrasten ze hun klanten met kleine chocoladen visjes, met daarin... ganache van zalm, fijne ui en pijpajuintjes! Misschien dus toch maar even bezinnen voor je wat lekkers uit hun toonbank plukt, en dat kan hier perfect, want je kunt hier ook van lattes en chocomelk sippen met decadente, freakshake-achtige toppings.

Sint-Michielshelling 7, Gent. www.chocolato.be.



De Zwarte Vos

Als je bij een Belgian Chocolate Ambassador je paasinkopen gaat doen, weet je dat je goed zit. Chocolatier Bart Van Cauwenberghe reist vaak voorbij de landsgrenzen om de buitenwereld met onze specialiteit kennis te laten maken - die 16 chocoladebars die hij in China opent lijken ons daarvoor een schot in de roos - of om zijn plantage in de Caraïben te bezoeken. Maar wanneer hij thuis is, bedenkt hij de meest unieke smulsels én paascreaties die je nergens anders strikt.

Dorpsstraat 76, Deinze. www.dezwartevos.be.







Antwerpen

Chocolaterie Dom

Of je nu in de shop in Pulle of de nieuwe stek in Lier langsgaat, zeker is dat de chocoladewalm die je hier toewaait, je in de hemel doet wanen. Roel kreeg al sinds de jaren 80 de passie mee van z'n ouders, vertegenwoordigde in 2012 ons land op de Wereldtentoonstelling in Zuid-Korea en werd dat jaar ook tweede op de World Chocolate Masters. Wereldberoemde chocolaatjes dus, en voor Pasen maakt hij telkens echte kunstwerkjes.

Dennenlaan 33, 2243 Pulle. www.chocolateriedom.be.



BbyB

De gewone melk-, fondant en witte chocolade vind je maar gewoontjes, maar chocolade met sprinkhanen of spek is net een brug te ver? Het Antwerpse Bbyb doet niks liever dan je verrassen met frisse smakencombinaties die van iedere praline een bescheiden avontuurtje maken. Babelutte-appel, gember, crème brûlée, aardbei-sambathee of passievrucht-basilicum: wij kunnen écht niet kiezen.

Schrijnwerkersstraat 15, Antwerpen. www.bbyb.be.



Chocolaterie Burie

Burie is een van de oudste chocolatiers van Antwerpen en niet alleen beroemd om de pralines in z'n toonbank. Van over de hele wereld komen mensen immers naar de etalages van chocolatier Lieven Burie kijken: hij verandert ze maandelijks, speelt vaak in op de actualiteit en vult ze met grote chocoladen creaties. Maar no worries, niet alleen je ogen worden hier verwend: het ambachtelijke lekkers van Lieven is niet voor niets geliefd bij alle chocoloving Antwerpenaren.

Nationalestraat 42, Antwerpen.

www.burie-chocoladepralines-antwerpen.be.

Vlaams-Brabant & Brussel

Pierre Marcolini

Als je een mooi budget hebt voor je paasinkopen, spendeer dat dan helemaal en schaamteloos in een shop van chocolatier Pierre Marcolini. Aan de prijs merk je dat het luxechocolaatjes zijn, maar oh boy, aan de smaak ook. Pierre maakt al sinds z'n negentiende en met zelfgemaakte chocolade zoete kunstwerken om 'u' en 'wauw' en 'zoiets zag ik nog nooit' tegen te zeggen - want hey, welke chocolatier liet zich voor z'n paascollectie ooit al inspireren door Japanse geisha's? Gewone eitjes kunnen ook, met klassieke én minder klassieke vullingen.

Louizalaan 75, Brussel. eu.marcolini.com.



Bittersweet

Verstopt in een ministraatje verschuilt zich in Leuven deze parel: een chocoladewinkel waar de pralines met bakken fun en inventiviteit geïnjecteerd worden. Van cookiecrumble-caramel- of absinthevulling over wolkjes- en legoblokpralines tot schilderachtige paaseitjes: hier de toonbank inkijken tovert gegarandeert een glimlach op je gezicht.

Eikstraat 2, Leuven. www.bittersweet.be.



Tartufo

Ook een goedverstopte parel in Leuven. Je zou immers zo langs dit kleine winkeltje wandelen tijdens je shopping spree in de winkelstraat en zo nooit het genot kunnen beleven waar de Tartufocreaties voor gekend staat. Lees er hun Tripadvisor maar op na: "eens je kennis hebt gemaakt met Tartufo, krijg je geen Neuhaus, Leonidas of andere Belgische chocolade meer door je strot". Amen!

Louis Melsensstraat 14, Leuven. Tartufo op Facebook.