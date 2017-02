Annelien Coorevits: "Ik begrijp dat koppels meedoen aan Temptation Island"

Kristina Rybouchkina

Ex-Miss België Annelien Coorevits verblijft dit jaar voor de tweede keer op Temptation Island en lijkt het daar goed naar haar zin te hebben. Even aankloppen voor een babbel dus, vond Goesting Magazine.

Het blijft gek, zo'n gesettelde dertiger zijn Annelien Coorevits Neem dat aankloppen maar letterlijk, want de bel ten huize Coorevits-Deschacht doet het niet. "Sorry, we moeten die echt eens herstellen", verontschuldigt Annelien zich een tikkeltje gegeneerd. Zo zie je maar, BV's zijn ook maar mensen.



Je bent pas dertig geworden. Zag je daar tegenop?

"Dat was slikken, zowel voor mijn tweelingzus als voor mij. Ik voelde me daar helemaal niet klaar voor. Iemand van dertig, dat was in mijn ogen iemand die een huis heeft, vast werk, kinderen... Maar dan besefte ik dat ik dat ook allemaal heb. Ik ben daar enorm gelukkig mee, ja. Maar toch blijft het een gekke gedachte, dat ik nu een van die gesettelde dertigers ben."



Je bent gesetteld in Destelbergen, terwijl je roots in West-Vlaanderen liggen. Hoe bevalt het je hier?

"Mijn familie en oudste vrienden wonen inderdaad daar, dus ik vind het fantastisch om terug te keren naar Wevelgem. Maar ik zit heel goed in Destelbergen. Olivier had dit huis al toen we een koppel werden. We hebben het samen verbouwd en intussen wonen we hier al acht jaar. Ik heb er nooit over getwijfeld om hier bij hem in te trekken. Ook omdat het zo centraal is. Olivier moet elke dag naar Brussel en ook voor mijn werk komt de ligging goed uit. Bovendien zit je meteen in Gent. Ideaal om te gaan eten, te gaan winkelen, en toch in het groen. In de stad zou ik niet kunnen aarden, ik moet een tuin hebben. Ik ben ook dol op de dorpsmentaliteit. Iedereen doet een klapke met elkaar. Ik ken onze slager en bakker. Het overbuurmeisje komt hier babysitten, een van de buren tennist met Olivier en binnenkort hebben we een drink met de mensen die hiernaast zijn komen wonen. Leuk toch?"



Hoe ouder ik word, hoe realistischer. Voor een relatie moet je samen vechten Het tweede seizoen van Temptation Island is nu op tv. Heb je de opnames anders beleefd dan de vorige keer?

"Vorig jaar was ik een stuk onzekerder. Het was mijn eerste buitenlandse productie en mijn eerste duopresentatie. Bij mijn voorgaande programma's kon ik alles zelf invullen, maar nu waren we met zo veel. Als ik het gevoel had dat iets minder goed gelukt was, durfde ik niet te zeggen 'kom jongens, we gaan dat nog eens opnieuw doen', want die cameramannen hadden al zo'n lange dag achter de rug en waren al zo moe. Dus toen was ik soms niet tevreden wanneer ik mezelf op televisie zag. Daar heb ik veel uit geleerd, dus dit keer stond ik veel sterker in mijn schoenen."



Begrijp je dat er nog altijd koppels zijn die zich kandidaat stellen voor zo'n programma?

"Zeker. Die mensen zijn er écht van overtuigd dat ze aan de verleiding kunnen weerstaan. Ze geloven dat ze een sterke relatie hebben. Terwijl het op het moment zelf veel moeilijker blijkt te zijn dan verwacht. Temptation Island beléven is niet hetzelfde als naar Temptation Island kijken op tv. Iedereen is menselijk. Je zit zo dicht bij elkaar, in zo'n omgeving... Dan kom je al eens in de verleiding. Zeker als je minder goede beelden te zien krijgt van het andere kamp. Ik ga niets verklappen over het nieuwe seizoen, maar ik kan wel zeggen dat het zeker even interessant wordt als het vorige."

Prins op het witte paard "Ik voelde mij niet klaar om dertig te worden" © Greetje Van Buggenhout. Vind je het niet moeilijk om nog te geloven in eeuwige trouw en ware liefde als je dat allemaal ziet?

"Goh, het echte leven is anders. Tenzij je een partner hebt die iedere dag uitgaat en iedere dag in de verleiding komt. Je moet zulke dingen ook niet opzoeken. Ik geloof dus wel dat je oud kan worden met iemand. Maar naarmate ik ouder word, word ik wel steeds realistischer. In mijn Miss Belgiëperiode zei ik nog heel naïef: 'Jaja, natuurlijk is er een prins op het witte paard.' Maar als je zelf een lange relatie hebt en ziet wat er allemaal om je heen gebeurt... Dan weet je dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ik ben ervan overtuigd dat je ervoor moet vechten, samen. Vroeg of laat zal er iets gebeuren. Als je tien, twintig, dertig jaar bij elkaar bent, kan het haast niet anders dan dat een van de twee op een bepaald moment gevoelens krijgt voor een ander. Dat is niet pessimistisch, dat is realistisch. Wat je met die gevoelens doet, dat maakt het verschil. Er zullen altijd ups en downs zijn. Een zwangerschap is bijvoorbeeld geen gemakkelijke periode. Je zit dan op die wolk - of net niet - en hebt heel weinig tijd voor elkaar. Hoe mooi het ook is om een kindje te krijgen, veel dingen lopen niet van een leien dakje. Dan moet je elkaar erdoor trekken. Kom je er samen niet uit, dan is dat jammer. Maar ik vind ook niet dat je samen moet blijven voor de kinderen. Je moet tenslotte een voorbeeld kunnen stellen van twee mensen die elkaar graag zien en vastpakken en knuffelen, en dat gaat niet wanneer het niet meer werkt met je partner."



Het klinkt alsof het niet gemakkelijk is geweest de laatste tijd?

"Luís is intussen anderhalf, dus de situatie is nu stilaan gestabiliseerd. Maar inderdaad, een tweede kind erbij vind ik écht veel werk. Zeker met onze onregelmatige werkschema's. Weekends zijn voor ons geen qualitytime. Olivier gaat dan op afzondering, ik probeer thuis te managen met de kinderen en eventuele opdrachten. Het is hectisch. Dat maakt ook dat de tijd heel snel gaat. Deze zomer zijn Olivier en ik al tien jaar samen. Ik verschiet ervan hoe vlug het gaat."