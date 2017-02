15x zorgeloos op restaurant tijdens Tournée Minérale

Redactie Goesting

Goed nieuws voor wie in februari meedoen aan Tournée Minérale: Goesting vond 15 resto's die mocktails, vruchtencreaties en andere non-alcoholische dranken voorzien die niet moeten onderdoen voor een goed glas wijn. Volg Goesting Magazine op Facebook voor meer culinaire tips!

O Geros in Genk © O Geros. Nergens in Genk voel je die typische Griekse warmte en gastvrijheid zo goed als bij familierestaurant O Geros. Dochter Vallina en moeder Mariane toveren er de traditionele gerechten van madre familias Anna op tafel én experimenteren er elk weekend met een nieuwe mocktail. Dit weekend gaan ze voor een creatie met bloedappelsien, duindoornbes, rode biet en zelfgemaakte vruchtensiroop, voor volgend weekend hebben ze een verse lading braambessen klaarstaan.

De Levensboom in Hasselt De Levensboom is Hasselt is zo'n parel van een restaurant dat onbevreesd de kaart trekt van lokaal, biologisch, ecologisch en natuurlijk. Geen wonder dus, dat ze ook in hun drankenkaart verder durven kijken dan de gewone cola. Bubbelende vruchtendrankjes als Naturfrisk of Amé, alcoholvrije bosbessen- of appelcider, vers geperste wortelsapjes of organische frisdranken van Whole Earth: wat een aanbod!

Aahaar in Antwerpen © Aahaar. Indische chefs zijn niet alleen experts in vegetarische en rijstbereidingen, ze verrichten ook magie met yoghurt. Ja, ook in hun dranken, en dan zeker bij Aahaar. Daar prijken twee 'lassi's' - oftewel traditionele yoghurtdranken - op de kaart, eentje met mango, eentje gewoon zoet, en die zijn het perfecte gezelschap voor de pikante gerechten. Of je stilt je dorst met uitzonderlijke sapjes van lychee, guava of kokosnoot, een Indisch theetje of een gekruide karnemelk.

Axxes in Antwerpen Vlakbij de Antwerpse Kinepolis en op een boogscheut van het Sportpaleis (check de speciale formule) kan je smullen van gerechten gegrild in een Josper houtskooloven. Extra troef van Axxes is de uitgebreide cocktailkaart met ook een mooi aanbod aan mocktails. Virgin versies van klassiekers als een mojito of meer funky drankjes als een kiss my lips of funky coloda. Als je daar niet van gaat dansen, weten wij het ook niet meer.

Vina Clara in Borgerhout © Vina Clara. In een prachtig art nouveaugebouw tovert Vina Clara Belgisch-Franse cuisine op tafel die volgens Gault&Millau een dikke 14 op 20 waard is en ook op Tripadvisor bijna unaniem opgehemeld wordt. Even ophemelwaardig zijn hun alcoholvrije opties: ze voorzien telkens een viertal zelfbedachte, huisbereide frisse drankjes en wisselen vaak af. Tegenwoordig zijn dat een citroen-witte thee- en pompelmoes-tijmlimonade, een appel-gember-muntsapje en een ice tea met groene thee, gember, limoen en steranijs. Schol!

Broosend Hof in Oud-Turnhout © Broosend Hof. In Broosend Hof maken ze er hun werk van: in de keuken besteden ze even veel zorg en aandacht aan hun gastronomische gerechten, als aan de alcoholvrije 'smaakmaekers' die ze bij élk gerecht voorzien. Met seizoensgebonden - en vaak zelfgekweekte - groenten en fruit creëren ze pure, gezonde, kruidige dranken, van een lindebloesemdrankje als aperitief, over een besseninfusie bij het voorgerecht tot een tomatensap bij de hoofdschotel. Lees zeker de hele filosofie erachter op hun website.

Omaya in Leuven Een restaurant dat de moeite doet om de waters op z'n kaart een beschrijving te geven, dat vind je niet vaak. Omaya beschrijft 'Stiftsquelle' als "een bijzonder keukenzoutarm mineraalwater", gewonnen uit het Shiefergebergte van de rijn in Essen-Stoppenberg. Mmm! Je drinkt er ook het Italiaanse Aqua Sorgenta Fresca of speciale sappen van mango, guava of tammerhindi (dadels), die perfect in harmonie zijn met de Libanese lekkernijen op het menu.

Oficina in Brussel © Oficina. Oficina won niet voor niks de Gouden Goesting vorig jaar: het knusse, ambitieuze biorestaurantje charmeert al wie er aan tafel schuift met verrassend smaakvolle en overduidelijk met liefde gecreëerde bordjes. Hun huisbereide limonades met zelfgemaakte vlierbloesemsiroop, thees met vers fruit en gastronomische Russische frisdranken van Wostok doen je al na de eerste slok je Tournée Minérale-struggles vergeten.

The Bistronomy in Koningslo The Bistronomy creëert zowaar een Tournée Minérale-kaart voor de gelegenheid. Natuurlijk met de gewone frisdranken en waters, maar ook met vier mocktails die speciaal voor deze gelegenheid het levenslicht zagen. Ga je voor een non-alcoholische versie van het huisaperitief met cranberry, Fentimans ginger ale en kaneel, de 'green ginger' met gember, limoen en groene thee, de 'black hibiscus' met hibiscus, zwarte bes en witte thee of de 'bitter soda' met Sanbitter en sodawater?

Chagall in Nieuwpoort © Chagall. Ah, een verkwikkende strandwandeling en dan uitrusten in het warme, luxueuze interieur van Chagall. En nee, niet met dat cliché glas wijn, hier hebben ze wel genoeg alcoholvrije alternatieven om dat met gemak achterwege te laten. Een 'Funny Pisang' op basis van bananen en citrusvruchten, een 'Pacific' oftewel alcoholvrije Ricard en het alcoholvrije bier Tourtel stonden sowieso al op de kaart, deze maand komen er ook nog uitzonderlijk non-alcoholische wijnen en een aantal mocktails bij.

Sophie's Choice in Roeselare "Voor mij een menu met aangepaste waters, graag." Klinkt bizar? Met een waterkaart met liefst 15 merken water uit Ijsland tot Italië en met watersommelier Erwin Decabooter in huis niet echt. Nog een tip voor dummies: wil je je water voorproeven test dan alleen de smaak, de geur is altijd neutraal.

't Verschil in Aalst 't Verschil in Aalst

Jawel, ook in de Carnavalshoofdstad zijn er mensen die zich aan een Tournée Minérale wagen. Ze kunnen alvast terecht in 't Verschil voor een funky aperitiefje met tonic, cassis, limoen en munt. Bij je eten kan je ook kiezen voor koude groene thee, al kan die voorlopig maar op matig enthousiasme rekenen bij de klanten. Of het alcoholvrije aanbod ook tijdens Aalst Carnaval op de kaart blijft staan? "Als de Aalstenaars het volhouden, dan wij ook." Dat is gesproken.

Karreaux in Gent © Karreaux. Ok, voor deze moet je je nog even inhouden tot 14 februari want momenteel zijn ze met vakantie, maar het wachten loont de moeite. Op Valentijn is er een speciaal menuutje en voor Tournée Minéralers hoort daarbij ook een liefdesmocktail. Vanaf 16 februari staan er een vijftal mocktails op de kaart met voor ieders smakenpalet wat wils; zuur, bitter of zoet? Testen maar!

