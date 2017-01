Maak werk van die goede voornemens: 9 fitnesscentra voor een originele workout

Door: redactie

14/01/17 - 08u30

© Fit Gent.

Alarm, alarm, het is al bijna half januari en buiten is het hondenweer. Je bent niet de enige die z'n goede sportvoornemens grandioos aan het negeren is. Tijd om de fitness een kans te geven! Goesting Magazine ging op zoek naar sportcentra waar je meer krijgt dan een rondje standaardzweten. Volg Goesting op Facebook voor meer inspirerende tips.

© Fit Gent. Neem het persoonlijk in Gent

Begin september opende in Dok Noord een fitness die alles uit de kast haalt om sporten plezant te maken: meer sociaal contact, meer persoonlijke begeleiding, kleine groepjes en playlists die met zorg en kunde zijn samengesteld. Op het menu staan de klassiekers zoals shapelessen, maar ook het speelse supertramp waarbij je op een trampoline mag jumpen, yogilates, een cocktail van yoga en pilates en gloednieuw is pound, fitnessen met drumstokjes.

www.fit.gent



Trainen met Hanna Mariën in Borsbeek

Haar carrière als topatlete heeft ze afgerond, maar een sporter blijft gaan. De winnares van de gouden (!) medaille 4X100 meter in Peking heeft zich bijgeschoold tot functional trainer en staat nu klaar om jouw conditie met een cocktail van krachttraining, balans, coördinatie en flexibiliteit een indrukwekkende boost te geven.

www.hannamarien.be



Klaar de klus in 20 minuten

Maar 20 minuten per week trainen en toch fit geraken en dat in je gewone kleren omdat je er toch niet van zweet. Klinkt als een fitnesssprookje waarin we niet helemaal durven geloven. De sleutel van het verhaal: focus, een frisse ruimte en persoonlijke begeleiding. Nog een straf argument: je kan gratis gaan proberen of het iets voor jou is.

fit20.be in Gent, Antwerpen of Brussel.

© David Lloyd. Met het hele gezin in Antwerpen

Al kunnen ze nog geen stapje zetten, voor David Lloyd zijn je kinderen geen excuus om het sporten te laten, want je brengt ze gewoon. Voor kleintjes van 3 maanden tot 3 jaar is er een crèche, vanaf 3 jaar kunnen kinderen zelf sportief aan de slag. Toegegeven, het lidgeld ligt een stuk hoger dan bij de gemiddelde keten, maar als ouder kan je wel zelf sporten in plaats van taxi te spelen om je kinderen naar hun hobby's te brengen. En daarna duiken jullie nog even samen het zwembad in, heerlijk toch?

www.davidlloyd.be



In het zweet des aanschijns in Ieper

Heb je altijd gedroomd van een stevige work-out voor het altaar? Bij Basic fit in Ieper komt de ervaring in de buurt. In de voormalige kerk kan je je spieren losgooien op de individuele toestellen of tijdens de groepslessen in een inspirerend decor. Als je het wat zwaar krijgt, kan een schietgebedje wonderen doen.

www.basic-fit.com



Eerst shoppen, dan showen in Brussel

De nieuwe Asics-shop in Brussel heeft alle soorten gerief om te sporten. Vanaf begin februari wordt het helemaal bijzonder, want dan kan je je nieuwe outfit meteen testen in de sportstudio. Er zijn lessen yoga, body pump, power en stretching, lidgeld betalen hoeft niet, je betaalt enkel de lesgever. Net als in andere Asicswinkels is er ook een runnersclub waarbij een coach je begeleidt om 10 of 15 km door Brussel te lopen. www.asics.com