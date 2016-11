10x op restaurant voor minder dan 10 euro

Jiska Agten

December wordt weer een dure maand: de Sint, Kerstmis en ow no, ook nog oudejaar. Goesting helpt je met sparen met deze 10 adresjes waar je voor minder dan 10 euro je honger kan stillen. Het goede nieuws is dat je je niet moet beperken tot frieten, pizza en hamburger. Volg Goesting Magazine op Facebook voor meer lekkere tips.

1. Vlaamse keuken op je taloor

De Taloorkes is een begrip in Antwerpen en met hun dagschotel voor € 8 is daar ook alle reden toe. In functie van wat er op de markt te koop is, wordt het menu samengesteld. Vandaag staat er pladijs met botersaus en natuuraardappelen op het menu, morgen wordt het sliptong voor de lunch, wat erbij geserveerd wordt is ook voor de kok nog een verrassing. Het dagmenu wordt iedere middag geserveerd, behalve op zon- en feestdagen. Een klassieker om te koesteren, dit adres!

De Taloorkes, Antwerpen.



2. Massa's verse vis in Borgerhout

Dit visrestaurant is zo'n geheimtip waar buurtbewoners liever niet te veel reclame voor maken. Het concept is simpel: een ruim assortiment van verse vis van de dag ligt gebakken klaar, jij maakt je keuze en rekent af per gewicht. Voor € 10 scoor je een halve kilo(!) gebakken vis met een frietje erbij en je wordt nog eens ontvangen als een koning/in ook. Puertos, Borgerhout.



3. Kempische kost in Geel

De Kleine Tafel klinkt gezellig en houdt z'n prijzen al even klein. Voor € 7 eet je er pensen met appelmoes of frikadellen met krieken en voor € 9 witloof met ham in de oven. Ze pronken trots met het label 'Pure Kempen' en terecht want heerlijke kost voor zo weinig geld, daar zegt een echte Kempenaar geen nee tegen!

De Kleine tafel, Geel.

4. Schatjes van patatjes in Gent

Wie zegt er dat je die goeie oude aardappel alleen in gefrituurde vorm tot een snack kan verwerken? Potatolicious bewijst dat het met wat creativiteit en de nodige toppings perfect kan: voor € 8,5 stel je zelf je aardappel in de schil samen met één warme en 5 koude groenten of toppings, en wie écht platzak is komt zelfs voor € 6 aan zijn trekken. Heb je niet zo veel inspiratie dan schiet het menu je ter hulp met creaties als een mama mia of een cheesy goat.

Potatolicious, Gent.



5. Legendarische spaghetti in Strombeek-Bever

Een legende als het op spaghetti aankomt in de buurt van Brussel. Een bruine kroeg, drie formaten spaghetti: kinder (€ 7), normaal (€ 10) of maxi (€ 13) én een goeie bierkaart, meer heeft Pee Klak niet nodig om zijn fans te bekoren. Zelfs zijn Facebookpagina werd opgericht en onderhouden door een fan. Pee's faam is groot, dus op tijd in de rij gaan staan is een must. Reserveren kan niet, meenemen wel als de wachttijd te lang oploopt.

In de Pattatezak - Bij Pee Klak, Strombeek-Bever.



6. De kunst van de rice paper rolls in Brussel

Je kent ze waarschijnlijk wel als hapje, maar wist je dat je rice paper rolls met heel uiteenlopende ingrediënten kan vullen en ze tot een echte maaltijd kan omtoveren? Lekker, gezond, het is eens wat anders én voor € 3,90 heb je er al eentje op je bord. Zou hou je nog wat geld over voor een portie dim sum of een side dish met rijst.

Knees to chin, Brussel.

7. Kip kluiven in Oostende

"Kost dat nog geen 10 euro?" Onze West-Vlaamse collega wordt meteen gekatapulteerd naar haar kindertijd als we het over de Koekoek in Oostende hebben. "We gingen daar als kind altijd kip aan 't spit eten na de cinema", vertelt ze. Kip eten kan je nog altijd, cinema Rialto sloot helaas al lang de deuren. Voor € 6,5 smul je van een halve kip aan 't spit, voor € 2,40 krijg je er appelmoes bij en dat 7/7 en van 10u 's ochtends tot 23u15. Oh ja, bestek hebben ze niet in huis, dus lik die duimen en vingers maar eens lekker af.

De Koekoek, Oostende.



8. Tripje naar Azië in Hasselt

Tasty Bowl trekt de kaart van snel, lekker en goedkoop met het beste uit de Thaise en Japanse keuken. Een kommetje noedels of rijst met curry of toch maar een sushiroll? Wie het graag wat avontuurlijker wil, boekt een trip naar Bangkok voor € 9,90, daarvoor smul je liefst 12 dim sum en loempia's met verschillende smaken.

Tasty Bowl, Hasselt.



9. Beestige burrito's in Leuven

De hipperds van Donki hebben het concept van de burrito ontleed in drie eenvoudige stappen. Eerst kies je welke basis je neemt, een tortilla, taco, bowl of salade, vervolgens kies je de vulling en tot slot werk je af met een salsa naar keuze. En heel die lekkere hap heb je al voor € 8,95 in handen. Que rico!

Donki, Leuven.



10. Hete hond bij Jeroen in Leuven & Gent

Jup, ook bij Jeroen Meus kan je voor nog geen 10 euro aan je trekken komen, als je de juiste haute dog uit het menu pikt. Een Mexico '86 met een merguezworst, jalapeno en nachos voor € 8 of toch liever eentje met sauerkraut om de winter te bestrijden?

Würst, Leuven en Gent.