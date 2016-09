Acht herfstige weekendtips

Redactie Goesting

Jammer, op de zon moeten we niet rekenen dit weekend, maar dat geeft je wel een excuus om lekker te herfsten. Goesting slecteert 8 tips van lekker lui tot geweldig actief. Volg Goesting Magazine op Facebook voor meer leuke weekendtips.

Koffiedrinken bij de Grootjuffrouw in Kortrijk Helemaal geweldig vinden we dit fonkelnieuwe adresje: in het échte Begijnhof, in het échte Huis van de Grootjuffrouw kan je zomaar aanschuiven voor een dampende koffie en daarbij je tanden in een chocolade begijntje zetten. Yummie! Huis van de Grootjuffrouw , Kortijk. Smakelijk shoppen in Gent Op de Kouter in Gent opende afgelopen donderdag de derde CRU van het land z'n deuren. Je vindt er een versmarkt met een hoop kwaliteitsproducten, een eethuis waar je ter plekke kan ontbijten, luchen of de namiddag inzetten met een aperitiefje. Dan komt dat CRU-bier, gebrouwen in Lochristi wel erg goed van pas. CRU , Gent. Ballekes in Brussel Wim Ballieu weet van geen ophouden. Ondanks de moeilijke tijden in Brussel, waagt hij zich aan een tweede vestiging in onze hoofdstad, pal aan de Beurs. Wie zin heeft in een handgedraaide gehaktbal, weet waarheen. Balls & Glory , Brussel.

SCHUILEN MAAR

Tijdens Open Bedrijvendag kan je o.m. in de rekken neuzen bij Stanley Black & Decker. © RV.

Open Bedrijvendag

In de rekken gaan neuzen bij Black & Decker in Tessenderlo of het luchtruim verkennen vanop de controletoren van Belgocontrol: tijdens Open Bedrijvendag krijg je de kans om binnen te kijken in een onbekende wereld. Opgelet, bij sommige bedrijven moet je vooraf reserveren of op tijd in de rij gaan staan (hier kan de regen nog in je voordeel spelen)!

Open Bedrijvendag, zondag 2 oktober van 10u tot 17u, bij 300 bedrijven overal in Vlaanderen.



Nieuwe Museum Plantin-Moretus in Antwerpen

Als de regen echt toeslaat, is er niks heerlijker dan onderduiken in een museum. En dan nog eentje van 140 jaar oud dat toch niet suf en stoffig is. Dankzij de vernieuwing met soundscapes, video's en een ouderwetse verkleedkoffer krijg je in het Museum Plantin-Moretus zo het gevoel dat je terug in de Gouden Eeuw beland bent.

Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.



Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Grootmeester Tim Burton had naar eigen zeggen maar één seconde nodig om te beseffen dat Kasteel Torenhof in Brasschaat de perfecte locatie was voor zijn nieuwe film. Sterker nog, Torenhof is volgens de Amerikaanse regisseur een personage op zich. Geen wonder dus dat Eva Green, Judi Dench en Samuel L. Jackson zich wekenlang lieten opsluiten in wat in de film een griezelig en spookachtig weeshuis is waar de kinderen over bijzondere eigenschappen beschikken. Hop, naar de cinema!

O.m. in Kinepolis.