Prof: "Gehuwd zijn geen hindernis om nationaliteit af te nemen"

Door: redactie

13/06/17 - 00u28 Bron: Terzake - DeRedactie

Fouad Belkacem in het Antwerpse justitiepaleis. Foto uit 2012. © belga.

Is de gedetineerde Shariah4Belgium-oprichter Fouad Belkacem in de gevangenis getrouwd om zo te verhinderen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen? Bij het ontnemen van de Belgische nationaliteit, speelt al dan niet gehuwd zijn geen rol, zo stelt hoogleraar Familierecht Frederijk Swennen (UA) in Terzake.

Maandag werd duidelijk dat Belkacem enige tijd geleden in de gevangenis van Hasselt is getrouwd met een Belgische-Marokkaanse vrouw, de moeder van zijn drie kinderen. Eerdere pogingen daartoe werden steeds door de toenmalige Antwerpse districtsvoorzitter Zuhal Demir (N-VA) geweigerd. Belkacem zat toen nog in de gevangenis van Antwerpen vast.



Drie gevallen

Volgens Swennen kan de Belgische nationaliteit in drie welomschreven gevallen worden afgenomen. Tekortkomen aan de verplichtingen als Belg, zich on-Belgisch gedragen vormt het eerste geval. Iemand kan ook de nationaliteit verliezen wanneeer hij/zij bepaalde zware misdaden of fraude heeft begaan. Terrorisme ten slotte, is het derde geval.



Het ontnemen van de nationaliteit is volgens Swennen "een moeilijke procedure die meteen voor het hof van beroep verloopt, en enkel door het openbaar ministerie (het parket-generaal) kan worden gevorderd." Volgens de hoogleraar is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die maandagochtend via de sociale media boos reageerde op het nieuws, niet bevoegd in de materie rond nationaliteit. "Het huwelijk en het hebben van kinderen kunnen wel ter sprake komen als we in zijn bevoegdheden asiel en migratie komen."



Indien het hof van beroep de nationaliteit zou afnemen, wordt Belkacem een vreemdeling. Hij moet zich dan beroepen op een verblijfstitel, zo niet wordt hij uitgewezen. Een van de mogelijkheden is dan dat Belkacem aan Marokko wordt uitgeleverd om daar zijn straf uit te zitten.



Verblijfsrecht

Als Belkacem het bevel zou krijgen om het grondgebied te verlaten, kan hij zich beroepen op een verblijfsrecht in België, daar hij hier kinderen heeft. "Dat is het sterktste recht", aldus Swennen. "Hij kan zich in mindere mate beroepen op het feit dat hij gehuwd is. Maar omdat hij kinderen heeft, speelt dat huwelijk geen rol."



Toch kan iemand met een verblijfsrecht in België, een huwelijk en kinderen, de nationaliteit kwijtspelen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie kan iemand uitwijzen indien de persoon een gevaar oplevert voor de openbare orde. "Francken zal dat genoeg moeten motiveren, maar hij heeft die bevoegdheid zeker wel", besluit de hoogleraar.