Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem: "Staatsveiligheid vroeg me om informant te worden"

Door: redactie

2/01/17 - 22u33 Bron: Humo

© belga.

Vorige maand startte het Belgische gerecht een procedure om Fouad Belkacem, leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Volgens Belkacem een totaal onrechtvaardige daad en bovendien 'geen toeval': "Staatsveiligheid vroeg me om informant te worden. Enkele weken nadat ik weigerde, werd de procedure opgestart", zo zegt hij in een interview met Humo.

Dankzij een nauwgezette briefwisseling slaagde Humo erin een interview af te nemen van de 34-jarige Fouad Belkacem, de voormalige leider van Sharia4Belgium - en ex-ronselaar van jonge Belgische Syriëstrijders die sinds enkele maanden in de extra beveiligde terrorismevleugel van de gevangenis Hasselt verblijft.



Eén van de vragen waar het tijdschrift een antwoord op wilde, was wat Belkacem er zelf van vindt dat het gerecht hem zijn Belgische nationaliteit wil afnemen? Totaal ongerechtvaardigd, zo klonk het antwoord formeel: "Ik ben geboren in Rumst, heel mijn familie woont in Boom, mijn grootouders zijn al in 1970 in België komen wonen en Marokko ken ik alleen van de enkele weken vakantie die ik er doorbracht", zegt hij. "Ik ben een deel van België en België is een deel van mij."