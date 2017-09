François De Keersmaecker stapt uit het voetbal

Door: Rudy Nuyens

6/09/17 - 08u30

François De Keersmaecker (59) heeft het voetbalwereldje vaarwel gezegd, nadat hij zich eind juni terugtrok voor de verkiezing van een nieuwe bondsvoorzitter.

Nadat Gérard Linard verkozen werd als zijn opvolger, leverde De Keersmaecker meteen zijn bondswagen in en trok hij zich terug uit al zijn functies. De Keersmaecker had nog een mandaat voor twee jaar in het Uitvoerend Comité en kon tot zijn 75 jaar aanblijven in het provinciaal comité Antwerpen, maar na 21 jaar in het Uitvoerend Comité en 11 jaar als bondsvoorzitter zegde hij al zijn functies op.



De Keersmaecker was ook ondervoorzitter van het juridisch departement van de UEFA, maar ook daar zette hij een punt achter. De Keersmaecker blijft enkel lid van Sporting Tisselt, de club waarbij hij al sinds jaar en dag is aangesloten. De gewezen bondsvoorzitter steekt voortaan al zijn energie in zijn advocatenkantoor.