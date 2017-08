Gilbert Timmermans en Bart Verhaeghe strijken de plooien glad

Door: redactie

29/08/17 - 18u47 Bron: Belga

© belga.

Gilbert Timmermans, voorzitter van het pas opgerichte Voetbal Vlaanderen, en Bart Verhaeghe, vicevoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben "na een constructief overleg" de plooien gladgestreken. "De recente spanningen tussen de geledingen van de KBVB naar aanleiding van de voorzittersverkiezingen en uitlatingen in de pers zijn vandaag gelukkig verleden tijd", schrijft de KBVBt.

"Betrokken partijen Bart Verhaeghe en Gilbert Timmermans betreuren dat deze spanningen hebben plaatsgevonden. Ze zijn contraproductief voor ons voetbal en creëren een weinig respectvol beeld van de instanties en individuen ten aanzien van elkaar", luidt het.



"Op basis van een constructief overleg, met respect voor de verantwoordelijkheden en competenties van de verschillende geledingen willen we de vele positieve uitdagingen van het Belgische voetbal aanpakken. Daarom is de professionele medewerking van alle leden absoluut noodzakelijk. Dit vormt de kracht van onze federatie en biedt de realisatie van onze ambitieuze doelstellingen een grotere kans op slagen."



Eind juni moest de 72-jarige Timmermans in de verkiezingen voor het voorzitterschap van de KBVB het onderspit delven voor Gérard Linard, de toenmalige voorzitter van de Franstalige amateurvleugel ACFF. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen had zelf gevraagd aan toenmalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker om zich niet herverkiesbaar te stellen, omdat Timmermans meer kans zou maken. Hij diende zijn kandidatuur daags voor de verkiezing in en kreeg slechts 8 van de 22 stemmen. Na zijn nederlaag spuwde Timmermans, een uitgesproken voorstander van het Eurostadion, zijn gal over de houding van de profclubs. "Zij hangen aan de touwtjes van Bart Verhaeghe", zei hij.



Ook afgelopen weekend kwam de nederlaag in de voorzittersverkiezing ter sprake. Timmermans is er nog steeds niet over te spreken dat Linard als uitsluitend Franssprekende bestuurder de voorzitter wordt van de grootste sportfederatie van het land. .