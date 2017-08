Voormalig Rode Duivel Wesley Sonck wordt coach van Belgische U18

MH

3/08/17 - 18u10

Wesley Sonck is de nieuwe coach van de Belgische U18. Dat nieuws maakte de Belgische voetbalbond vandaag zelf bekend. De voormalig Rode Duivel was de voorbije jaren vooral als analist aan de slag.

"KBVB investeert verder in jeugdopleiding & performance en heeft Wesley Sonck aangesteld als coach van de nationale U18. Die leeftijdscategorie werd tot dusver samen met de U19 getraind door Gert Verheyen. Met zijn professionele ervaring zal Wesley Sonck een absolute meerwaarde zijn bij de ontwikkeling van onze jeugdinternationals", klinkt het op de website van de KBVB.



"Daarnaast brengt de voetbalbond met de aanstelling van Ahmet Turk als assistent van Sonck bij de U18 ook meer diversiteit binnen zijn jeugdtrainers. Ahmet Turk is een product van onze trainersopleiding en brengt naast zijn ervaring als hoofdcoach in het clubvoetbal de nodige vakbekwaamheid mee naar de nationale ploeg", luidt het verder.