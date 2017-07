Belgische voetbalbond gebruikt voortaan computerprogramma voor kalenderopstelling

Door: redactie

De kalender voor de amateurreeksen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wordt voortaan opgesteld met behulp van een computerprogramma. Dat heeft Gilbert Timmermans, voorzitter van de Nederlandstalige amateurvleugel Voetbal Vlaanderen, vandaag bevestigd aan Belga.

Voetbal Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger ACFF maken voor het eerst gebruik van een computerprogramma om de amateurreeksen in te delen en de kalenders op te stellen.



"De KBVB heeft door het Vlaamse bedrijf Movetex een programma laten ontwikkelen dat bij de opstelling van de kalender zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de clubs. Als club A bijvoorbeeld op speeldag x niet thuis kan of wil spelen, kan dat nu veel vlotter georganiseerd worden", bevestigde Timmermans. "Zoveel tijd winnen we er niet mee, maar het revolutionaire is dat we nu wel veel efficiëntere en betere indelingen en kalenders kunnen maken, aangepast aan de vraag van de clubs."



De software van Movetex zorgt er onder andere ook voor dat de scheidsrechters beter ingepland worden, zodat ze aangeduid worden voor wedstrijden dichter bij huis en zo minder kilometers moeten afleggen. "Bij de indeling van de reeksen houdt het programma ook rekening met de optimale reistijd voor de spelers, zodat de afstanden binnen de perken blijven", zei Timmermans, die vorige maand bij de voorzittersverkiezingen van de KBVB niet kon opboksen tegen de latere winnaar Gérard Linard.



Movetex werd in 2014 opgericht en houdt zich bezig met de optimalisatie van planningen. De KBVB werkt sinds 2015 seizoen samen met het Oost-Vlaamse bedrijf voor de aanduidingen van de scheidsrechters. "Het programma 'RefAssiST' automatiseert de aanduidingen, waardoor de transportkosten gerationaliseerd worden", klinkt het bij Movetex.