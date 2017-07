Busje videoref kost 500.000 euro

Door: Niels Vleminckx

Vanaf zaterdag, bij de Supercup, voor het eerst te zien bij een officiële wedstrijd op de Belgische voetbalvelden: de Video Assistent Referee (VAR) - de videoref. Aan het materiaal zal het alvast niet liggen. Het busje waarin de apparatuur zit en dat naast de stadions zal staan, is hypermodern. Het totale kostenplaatje loopt op tot wel 500.000 euro. Vandaar ook dat de voetbalbond dit seizoen voorlopig slechts één busje zal gebruiken.



Elke eersteklasser zal zes competitiewedstrijden onder het toeziend oog van de videoscheidsrechter spelen, drie op eigen veld en drie op verplaatsing. Welke dat exact zijn, is nog niet bekend. Nu de videoref zijn intrede maakt, heeft het Referee Department wel één duidelijke boodschap voor de heren voetballers: "Stop niet met spelen als de vlag van de grensrechter omhooggaat. Blijf doorgaan tot het fluitsignaal van de scheidsrechter. Want tot dan kan de VAR ingrijpen."



In het busje zullen drie personen plaatsnemen. De videoref zelf, met een assistent. En daarnaast ook de 'operator', de man die aan de knoppen zal zitten en verantwoordelijk is voor de technische kant. Maar liefst zeven schermen zijn er beschikbaar voor de videoref om de wedstrijd op te volgen. Eén daarvan heeft ook een touchscreen, waarmee de VAR gemakkelijk spelfases kan uitvergroten om een nog gedetailleerder beeld te krijgen.