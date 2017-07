De waarheid van Bart Verhaeghe: "Heb bij verkiezing bondsvoorzitter géén coup gepleegd"

Door: Stephan Keygnaert

Bart Verhaeghe (52) heeft de perceptie tegen. Nooit treedt hij op de voorgrond, en - net daarom, misschien - toch wordt hij steevast aanzien als 'meneur de jeu' van alles wat beweegt in de Belgische voetbalbond. 'My way or the highway', lijkt het. Verhaeghe treedt eindelijk uit de schaduw. Zijn waarheid, take it or leave it. "Ik hoop dat op een dag ons voetbal het beleid krijgt dat het verdient, en men zal inzien dat zoiets mijn enige drijfveer is."

My dad can fix everything'. Het kleine kaderstuk pronkt in één van de ingebouwde kasten in het gezellige bureau - met veel buitenlicht - van Bart Verhaeghe, bij hem thuis in Kapelle-op-den-Bos. 't Is straks proclamatie van zijn zoon - met succes afgestudeerd. "Hou je een stoel voor mij vrij?", roept Verhaeghe zijn echtgenote na, die alvast vooruitrijdt.



"Wil je een koffie - goéde koffie?" In een tas met het logo van Club Brugge. Eén keertje slechts zal de telefoon rinkelen - voorts zal Verhaeghe ongestoord een betoog van anderhalf uur afsteken. Vurig. Passioneel. En - noem ons naïef - geloofwaardig. Zijn discours is eigenlijk één lange beleidsnota. Zijn visie op 'Goed Bestuur' van onze voetbalbond. Sexy en eenvoudige materie is dat niet, en daarom geven we u bij het lezen van zijn verdere exposé deze overtuigingen van Verhaeghe mee als leidraad:



"Ik heb bij de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter géén coup gepleegd. Ik heb Gérard Linard niét gevraagd om zich kandidaat te stellen - ik had me zelfs al neergelegd bij een verlengd mandaat van François De Keersmaecker."



"Anderlecht heeft de stekker uit het Eurostadion getrokken, niet de bond, noch ikzelf. Of nu De Keersmaecker voorzitter is, of Linard, of Gilbert Timmermans, of zélfs Bart Verhaeghe - it doesn't matter. Het Eurostadion is een politiék probleem - de overheid in België slaagt er niet in om op redelijke termijn zijn werk te doen."



"Ik neem mijn verantwoordelijkheid als ondervoorzitter van de voetbalbond en als lid van de raad van bestuur ter harte om ons voetbal vooruit te helpen. En wie denkt dat ik intussen de zaakjes tracht te regelen in het belang van Club Brugge, is fout. Ik heb vastgesteld dat Roger Vanden Stock en Anderlecht óók het algemeen belang willen dienen."



