Muyters ziet eentaligheid van KBVB-voorzitter Linard als handicap

bewerkt door: LS

25/06/17 - 14u03 Bron: Belga

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA)en de nieuwe voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB), Gérard Linard. © rv.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ziet het als een "handicap" dat de nieuwe voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB), Gérard Linard, geen Nederlands kent. "Het zou een mooi signaal zijn naar alle Vlaamse voertballertjes mocht Linard de taal proberen te leren", zegt minister Muyters bij monde van zijn woordvoerder.

Linard werd gisteren verkozen als opvolger van François De Keersmaecker. De 74-jarige Linard geldt als een tussenpaus. Een mandataris mag volgens de interne spelregels immers niet ouder zijn dan 75 jaar.



Gelimiterd mandaat

Bij zijn voorstelling maakte hij ook duidelijk niet meteen van plan te zijn Nederlands te leren. De ploeg waar hij het dagelijks beleid mee uitstippelt, is voornamelijk Nederlandstalig. "Ik verkies om me te focussen op mijn werk. Ik heb immers een gelimiteerd mandaat".



Minister Muyters benadrukt vandaag dat de KBVB zelf zijn bestuur verkiest en dat hij als minister niet rechtstreeks kan tussenkomen. Toch geeft de N-VA'er het signaal het als een "handicap" te zien dat "de voorzitter van een Belgische federatie, één van de landstalen niet kent".



Cursus

Muyters raadt Linard dan ook aan toch Nederlands te proberen leren, bijvoorbeeld via een cursus of taalbad, "zodat hij alle leden in hun eigen taal kan aanspreken".