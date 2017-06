Nog meer nieuws van de voetbalbond: KBVB boekt 3,5 miljoen euro winst in 2016

DM

24/06/17 Bron: Belga

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in 2016 een winst van 3,5 miljoen euro geboekt. Dat heeft financieel directeur Tom Borgions in de nasleep van de voorzittersverkiezingen van de KBVB bekendgemaakt.

In het vorige boekjaar noteerde de KBVB 4,6 miljoen euro verlies, waardoor het negatief saldo voor de totale campagne teruggeschroefd wordt tot een verlies van 1,1 miljoen euro. De positieve balans van 2016 is deels te verklaren door het lucratieve EK in Frankrijk, maar de bond had ook zonder het EK een winst van 1,3 miljoen euro ingecalculeerd. "Dat positieve saldo zal volledig in het voetbal geïnvesteerd worden", aldus Borgions. "We zijn een gezonde federatie. Met de recente hervormingen zijn we ook op de goede weg, maar we zijn nog niet helemaal waar we moeten zijn."



Onder andere de verdere digitalisering werden genoemd als werkpunten. Ook het dossier omtrent de portretrechten en de wedstrijdpremies van de Rode Duivels weegt zwaar door. In 2016 vloeide 73 procent van de inkomsten van het nationale elftal terug naar de spelers. "Dat is te veel. De onderhandeling worden gevoerd met veel sereniteit en gaan de goede richting uit", besloot Borgions.



Met de toevoeging van het Belgian Football Center in Tubeke stijgen de vaste activa naar een waarde van 28 miljoen. Daartegenover staat dat de KBVB de lening voor het sportieve centrum over tien jaar moet afbetalen. "De doelstelling om een 'center of excellence' op poten te zetten is bereikt, maar we zullen blijven investeren in het Football Center", zei CEO Koen De Brabander.